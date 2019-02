Loire-Atlantique : un véhicule autonome sur la route, une première en France

A partir du 1er mars, et pendant deux mois et demi, une navette électrique entièrement autonome sillonnera le Technocampus Océan. Ce concentré de technologies circulera sur une route empruntée par d'autres véhicules, une première en France.

Le mini-bus, 100% électrique et autonome, est en expérimentation grandeur nature pendant deux mois et demi à Bougenais, en Loire-Atlantique.

Bouguenais, France

Elle multicolore, quasiment silencieuse et entièrement électrique. La navette autonome, déjà expérimentée l'année dernière à Nantes, est cette fois testée à Bouguenais, en Loire-Atlantique, sur une route empruntée par d'autres véhicules, une première en France "et peut-être même en Europe", lance fièrement Gilles Farge, le responsable du projet.

La navette autonome est de retour avec un circuit ouvert de 2,5 km sur Bouguenais. Place à la mixité d’usages avec voitures, camions, motos, vélos et en plus un feu tricolore, deux ronds-points et 3 arrêts ! Un beau défi et une première en France à cette échelle ! pic.twitter.com/cATQpjTcZW — Francky Trichet (@franckytrichet) February 15, 2019

Une capacité de 9 personnes et une vitesse de 20 km/h

Testée à vide depuis quelques jours sur une boucle de 2,5 kilomètres, dans le Technocampus Océan, la navette équipée de six capteurs lasers et de quatre roues motrices, pourra dès le 1er mars prochain accueillir dix passagers. Sur son trajet, le véhicule emprunte deux ronds-points, un feu rouge et desserts trois arrêts. Il fonctionnera essentiellement entre 11h45 et 14h30 pour permettre aux salariés des entreprises installées dans les environs de se rendre au restaurant d'entreprise.

"Le choix de ce territoire a été conditionné par cette envie de confronter ce véhicules à de gros camions, des gens qui doivent se déplacer, des carrefours, des ronds-points. C'est une première en France, confie fièrement Franckie Trichet, l'adjoint au maire de Nantes délégué à l'innovation et au numérique. On est dans le vrai de ce que doit être la mobilité de demain. On ne veut pas subir la mobilité de demain, c'est pour cela qu'on expérimente cette navette, pour concevoir les services publics de demain."

@EDF_PdL fier d accompagner le @NantesCitylab et la navette autonome, sur route ouverte. "Pas de souci pour les ronds points à @reseau_tan " @franckytrichetpic.twitter.com/wxCu8hSCSN — Thierry Jahier (@ThierryJahier) February 15, 2019

Pratiquement un an après l'expérimentation de la navette nantaise qui reliait la gare maritime à la carrière de Chantenay, cette deuxième phases d'essai va durer deux mois et demi. Une période pendant laquelle les techniciens et les ingénieurs vont s'assurer que le véhicule respecte bien les distances de sécurité et évite les obstacles.

Le développement des véhicules autonomes à Nantes d'ici 2030 ?

Il va falloir encore patienter quelques années pour emprunter ces véhicules 100% autonomes. Si la technologie doit encore être améliorée, la réglementation routière doit également s'adapter à ces évolutions. "Comme ce sont des véhicules nouveaux, le ministère des transports est très prudent, détaille Gilles Farge, le responsable du projet navette autonome à Nantes Métropole. On discute beaucoup, on se nourrit pas mal des conseils du ministère et on échange avec les autres métropoles qui développent ce même type de véhicules." Pour respecter le code de la route, un médiateur est ainsi obligatoirement présent dans la navette lors de chaque trajet.

Ce véhicule autonome peut accueillir dix personnes, en plus du médiateur. © Radio France - Florian Cazzola

Prudent, mais optimiste sur le développement des véhicules autonomes, le vice-président de Nantes Métropole, délégué aux transports publics, pense qu'ils pourront être commercialisés d'ici une dizaine d'années. "Il nous faudra sans doute quelques années pour tirer les leçons de l’expérimentation actuelle, trouver les bons endroits, procéder aux aménagements et du coup envisager ça, affirme Bertrand Affilé, également maire de Saint-Herblain. Je pense ça se fera au cours de la prochaine décennie."