A l'entrée de Nantes une voie de l'A83 réservée aux transports en commun

Près d'un an après le début des travaux, la nouvelle voie réservée aux transports en commun située sur l'A83 et le boulevard de Vendée a été inaugurée lundi. Construite sur la bande d'arrêt d'urgence, elle devrait permettre à plus de 2.300 usagers de gagner du temps de trajet.

Les usagers de quatre lignes d'autocars Aléop, en direction de Nantes, vont pouvoir gagner du temps sur leur trajet. Depuis le lundi 29 août, il existe une voie réservée aux transports en commun (VRTC) pour les lignes en provenance de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Saint-Jean-de-Monts, Les Herbiers et Vieillevigne. Construite sur la bande d'arrêt d'urgence, elle est située sur l'A83 et le boulevard de Vendée. L'objectif est de favoriser le réseau de transports en commun et surtout régulariser le temps de parcours de plus de 2.300 usagers quotidiens.

Un axe engorgé

C'est un des points noirs de l'agglomération nantaise et c'est pour cela qu'un aménagement de cette voie a été nécessaire. Chaque jour 65.000 véhicules circulent sur ce tronçon de l'A83 pour se rendre à Nantes et "forment des bouchons aux heures de pointe, un premier porte des Sorinières et un second au niveau du rond point des Bourdonnières qui remonte jusqu'au boulevard de Vendée, explique Raphaël Chateau, le chef de projet de la voirie de la Direction des routes de l'ouest. Désormais, les autocars pourront utiliser cette nouvelle voie, en cas de bouchon uniquement.

Concrètement il s'agit d'une troisième voie construite sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a fallu l'élargir de 1m50 pour qu'elle soit de la même taille que les autres voies de circulation. La vitesse est limitée à 70km/h, et en cas de panne ou d'intervention, la voie redevient une bande d'arrêt d'urgence. Chaque jour, 25 cars en direction de l'agglomération nantaise vont l'emprunter, dont 17 aux heures de pointe entre 7h et 9h du matin.

On gagne près de 10min

"Si on habite Vieillevigne ou Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, on va gagner près de 10 min en heure de pointe dans le sens entrant. C'est assez considérable dans un trajet quotidien, détaille Julien Bainvel, conseiller régional. Un gain de temps important sur une ligne qui a "un écart de 20-25 minutes d'horaires". L'objectif est d'assurer les trajets, être sûr d'arriver à l'heure à son boulot, au lycée, ou un autre arrêt du réseau de la tan. Je sais quand je pars et quand j'arrive à Nantes".

Après une première phase de quatre à six mois, l'accès à cette voie pourrait être étendu à des taxis par exemple, d'après la Direction des routes de l'ouest. Une autre voie réservée aux transports en commun devrait quant à elle voir le jour en 2026 sur la voie d'accès à l'aéroport.