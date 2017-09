Loire : début des travaux dans trois gares SNCF du département, pas (trop) d'impact pour les usagers

Les gares de Saint-Germain-Lespinasse, de Feurs et de Saint Galmier/Veauche s'apprêtent à être en travaux pendant deux mois. Un chantier de 6 millions d'euros, intégralement financé par la SNCF Réseau.

Les aiguillages des gares de la Loire sont vieillissants, et par mesure de sécurité, pour réduire également les coûts de maintenance, il faut régulièrement penser à les changer. C'est pour cela que la SNCF entame ce lundi deux mois de travaux dans trois gares de la Loire. Des travaux qui se dérouleront la nuit, et qui ne devraient donc pas beaucoup impacter les voyageurs.

Des travaux de nuit, pour moins d'impact

La majorité des interventions auront en effet lieu du lundi au samedi, à partir de 21h30-22h et jusqu'à 5h-5h30 du matin. Des plages horaires qui vont permettre de réduire l'impact sur la circulation des trains et sur les usagers. Quelques passages à niveaux vont rester fermés dans les gares concernées le temps des travaux, ce qui ne devrait pas non plus créer de perturbations.

Liste des travaux prévus, gare par gare

Chronologiquement, les travaux vont d'abord débuter sur la gare de Saint-Germain-Lespinasse au nord de Roanne, à partir de ce lundi 4, et jusqu'au 22 septembre. Sur place, il faut supprimer un aiguillage, et en remplacer deux autres par des appareils modernes, en béton. Il faut également renouveler une voie de raccord et de passage à niveau. Pendant tout la période des travaux, l'un des passages à niveau de la gare sera fermé.

Ensuite, du 18 septembre au 14 octobre, c'est la gare de Feurs qui sera en chantier. Au programme, suppression de deux aguillages, renouvellement de deux autres et là aussi, rénovation d'une voie de raccord et de passage à niveau. Conséquence, l'un des passages à niveau restera fermé pendant toute la période, un autre ne sera fermé que pendant la nuit.

Et puis, la dernière vague de travaux est prévue du 9 au 27 octobre, et elle concernera la gare de Saint Galmier/Veauche. Il faudra remplacer trois aiguillages, en supprimer un quatrième et renouveler une voie de raccord.