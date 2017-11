Loire et Haute-Loire : les chasse-neige sont de sortie

Le froid est de retour. Tout comme les plaques de verglas sur la chaussée. Les conseils départementaux de la Loire et de la Haute-Loire ont lancé ce lundi leur dispositif de viabilité hivernale. Les engins de déneigement sillonnent à nouveau les routes et la météo est surveillée de très près.

Attention, chaussée glissante ! Depuis ce lundi matin, les dispositifs de viabilité hivernale sont activés dans la Loire et en Haute-Loire.

Entre 9 000 et 20 000 tonnes de sel par hiver

Des moyens matériels sont désormais mobilisés. Ce lundi, quatre véhicules ont sillonné les reliefs de la Loire et une dizaine sur les routes de Haute-Loire, essentiellement au-delà de 1 000m d'altitude.

Même pour les petites averses de neige de ce début de semaine, les camions sortent du garage. Il suffit, en effet, d'une seule gelée matinale pour observer des plaques de verglas sur la chaussée. La preuve avec un incident sur la RD15 ce lundi matin vers 8h30 : un semi-remorque s'est retrouvé en travers de la route et a bloqué la circulation pendant plus d'une heure. L'arrivée des services du département de Haute-Loire a débloqué la situation en milieu de matinée.

Les deux départements comptent chacun entre 60 et 80 véhicules spécialisés pour faire face à l'hiver. Et les réserves de sel sont remplies. Jusqu'à 9 000 tonnes concernant la Loire. Pour les hivers les plus intenses, le double est nécessaire.

Interdiction de dépasser

En plus des moyens matériels, des dispositifs d'information sont mis en place. Avec des panneaux d'affichage à messages variables sur les territoires les plus sensibles et une mise à jour des conditions météo et de circulation sur les sites des départements de la Loire et de la Haute-Loire.

Un rappel important des agents mobilisés sur la route : il est strictement interdit de dépasser des véhicules de déneigement. C'est une règle inscrite dans le code de la route.