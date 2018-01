Saint-Étienne, France

Dans la Loire, les conditions de circulation sont délicates à partir de 600 mètres d'altitude suite à la présence de neige. Le plus dur c’est au col de la République. Il y a eu un accrochage à Saint-Genest-Malifaux.

La nationale 88 est délicate. On circule sur une seule voie. Et au niveau de la sortie de Firminy, la police a installée un barrage pour contrôler l'équipement de véhicules.

Les équipements spéciaux sont obligatoires, pneus hiver admis, pour les cols de la République, des limites, de Baracuchet et du Béal.Les équipements spéciaux sont recommandés pour le col de la Loge, du Tracol, de la Croix de Chaubouret et de l'Oeillon. Des opérations de traitement de chaussée sont en cours.

En Haute-Loire

En Haute-Loire, le plus spectaculaire ce sont ces neuf camions bloqués à Lachamp entre Le Pertuis et Le Puy.en-Velay. Il ya des difficultés sur le réseau secondaire notamment autour d’Yssingeaux. Et ce alors que le préfet de Haute-Loire a pris un arrêté d'interdiction temporaire de circulation des transports routiers et des transports collectifs pour la journée de vendredi. Par conséquent, les transports scolaires ne seront pas assurés pour sur cette journée. Toutefois, les établissements scolaires seront ouverts et accueilleront les élèves aux horaires habituels. Mais surtout dès 23 heures ce jeudi, la circulation des poids- lourds de plus de 7,5 tonnes sur les RN 88 et RN 102 est interdite. Tous les autres véhicules devront obligatoirement avoir des équipements spéciaux.