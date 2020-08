Loire : la préfecture inquiète des chiffres de la sécurité routière.

Dix personnes ont trouvé la mort sur les routes de la Loire depuis le 1er janvier 2020, soit deux de plus qu'en 2019 sur la même période. Des chiffres inquiétants étant donné la quasi-absence de trafic pendant le confinement.

Les gendarmes effectueront des contrôles sur les axes les plus dangereux cet été.

_"Les chiffres sont tout simplement hallucinan_ts". Thomas Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, ne mâche pas ses mots quand il évoque le bilan de la sécurité routière depuis le 1er janvier.

Les résultats ont de quoi inquiéter : 104 accidents , 133 blessés et 10 morts, deux de plus que sur la même période l’année dernière. Les routes sont pourtant restées quasiment désertes pendant les deux mois du confinement.

Relâchement coupable

Le bilan est particulièrement lourd pour les motards : cinq accidents en un seul week-end à la mi-juillet. Un jeune homme de 20 ans est lui en situation d’urgence absolue depuis le 3 août.

Pour Thomas Michaud le déconfinement a entraîné un relâchement coupable de la part des usagers de la route. « Le soucis de l’autre a considérablement baissé chez nos concitoyens » martèle celui qui veut tirer une sonnette d'alarme.

Pour endiguer le phénomène, des contrôles inopinés seront menés par la gendarmerie sur les axes les plus dangereux du département tout au long de l'été. Exemple hier sur la D1082 entre Saint-Etienne et le col de la République. Une dizaine d'automobilistes ont été verbalisé et un permis retiré.