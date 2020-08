Transport interurbain dans la Loire (TIL) : fusion de lignes, horaires modifiés et nouvelles agences

Depuis le 25 août 2020, le réseau TIL est en grande partie renouvelé, puisque 20 lignes sur 24 sont concernées par des changements pour les usagers. Ils sont 8000 chaque année à utiliser les lignes régulières du réseau, sachant que le Département assure aussi le transport scolaire pour 17 000 élèves.

Fusion de lignes à Saint-Just-Saint-Rambert

Ces changements sont en fait la conséquence des nouveaux contrats signés entre le Conseil départemental et les cinq entreprises qui gèrent désormais les lignes TIL. "On était en marché public et là on passe en délégation publique", commente Alain Laurendon. "L'entreprise est chargée d'organiser sa ligne, et elle a intérêt à mettre le maximum de citoyens pour ses recettes, alors que dans un marché public, on paie une prestation au transporteur et qu'il ait dix ou vingt clients, c'est pareil", ajoute le premier vice-président du Département de la Loire.

Cette explication très technique permet toutefois de comprendre les changements en vigueur depuis le 25 août sur le réseau TIL. Des changements pour lesquels les usagers ont été concertés, assure le président du Département Georges Ziegler. Le principal changement, c'est la fusion des lignes 107 et 120 à Saint-Just-Saint-Rambert... qui n'est pas passé inaperçu. "Certains ont cru qu'on supprimait la ligne 107, non, la 107 devient la 120", répond Alain Laurendon aux critiques des usagers ces derniers jours. Certaines lignes voient aussi leurs horaires modifiés, pour s'adapter aux horaires de certaines établissements scolaires. Et des terminus sont modifiés : l'Hôpital Nord devient ainsi le nouveau terminus de la ligne 105, la 106 s'arrête elle désormais à Bellevue.

Le plan du réseau TIL - Département de la Loire

Une agence mobile dans le Forez

Vous pouvez aussi acheter vos tickets et abonnements dans trois nouvelles agences : une à Saint-Étienne (agence Just), une à Saint-Just-Saint-Rambert (agence Chazot)... ainsi que dans une agence mobile. C'est la société Keolis Pays du Forez qui a lancé ce nouveau service il y a quelques jours, dans les communes desservies par la ligne 105. Ce petit véhicule, entièrement réaménagé en guichet, fait étape notamment sur les marchés.