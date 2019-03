Loire : les pompiers vendent des véhicules aux enchères

Saint-Étienne, France

Les pompiers de la Loire organisent en ce moment une vente aux enchères de leurs véhicules. Une trentaine de voitures, camions et camionnettes sont à acheter. Une opération qu'ils font environ deux fois par an pour renouveler le parc automobile.

Les véhicules en vente ont soit beaucoup trop de kilomètres soit trop vieux pour être utilisé par les secours. Comme cette camionnette que Gérard a reperé : "Je cherche une camionnette pour pas trop cher, et j'ai vu celle-ci. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, 23 000 et ça fait 30 ans qu'elle roule. Mais le problème, c'est qu'elle va monter très très cher... et pourtant sur le contrôle technique il y en une pleine page ! Il y a plein de trucs à faire". Qu'importe, Gérard pense quand même faire une offre, mais au dernier moment dans les enchères.

ça fait rêver, c'est un camion de pompier comme on avait quand on était petit, avec les tuyaux à l'arrière, la pompe... - Max, un potentiel acheteur

Pour d'autres, cette vente aux enchères, ça permet de réaliser un rêve de petit garçon. Max tourne autour d'un camion datant de 1997 : "ça fait rêver, c'est un camion de pompier comme on avait quand on était petit, avec les tuyaux à l'arrière, la pompe... Mais il n'y a plus les sirènes, ils ont tout enlevé". Pour l'instant, le camion que Max espère pouvoir acquérir est affiché à 900 euros.

Dans cette vente on trouve également des Twingo ou des Berlingos, mais qui ont beaucoup de kilométrages. Il y a aussi des ambulances... mais attention, tout le monde ne peut pas les acheter : "_Tout le monde peut venir acheter une ambulance, si c'est pour un usage ambulance_. Donc des associations ou des professionnels de l'automobile. Dans les camions, tout le matériel est enlevé, il n'y a rien de sapeurs-pompiers à l'intérieur", détaille Christophe Charré, responsable des achats au SDIS de la Loire.

En plus des véhicules, des ordinateurs et des bureaux sont à vendre. La vente aux enchères est ouverte jusqu'au vendredi 29 mars, et c'est sur internet qu'il faut faire ses offres.