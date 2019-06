Loire : les réseaux de transports TIL et STAS vont se connecter pour faciliter les déplacements

Saint-Étienne, France

Pour faciliter la vie à tous les usagers des transports en commun, le Département de la Loire, Saint-Étienne Métropole et la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont travaillés avec la STAS pour réunir les réseaux. Dès septembre prochain, les itinéraires de la STAS et des TIL (les transports interurbains de la Loire), seront complémentaires.

La Région, le Département et la Métropole s’associent pour réunir leurs réseaux de transport sur les secteurs d’@andrezieuxbth Veauche, Chamboeuf et Saint-Galmier. Fin août la ligne 38 STAS et la ligne TIL 103 fusionneront en une nouvelle liaison C1. @auvergnerhalpes@LoirePressepic.twitter.com/5M8Mn5iRlh — Saint-Étienne Métropole (@SteMetropole) June 5, 2019

Cette connexion entre les réseaux va d'abord permettre aux ligériens de faire des économies : il y aura un seul abonnement pour utiliser aussi bien les bus TIL que les transports de la STAS. Pour l'instant, les usagers doivent payer un abonnement à la STAS et un autre abonnement au Département. « La ligne la plus importante du TIL, c’est Montbrison-Saint-Étienne. On vient de s’apercevoir que ceux qui l’utilisent quotidiennement pour des raisons professionnelles, 40% des abonnées utilisent la STAS, et donc prennent les deux abonnements. A partir du 1er septembre, ils auront une carte unique », détaille Alain Laurendon, vice-président du Département de la Loire en charge du transport. La carte unique STAS + TIL sera au prix de 58 euros, soit une économie de 35 % pour les usagers.

Moins de véhicules sur le nord du département

L'autre avantage de cette alliance entre les deux réseaux, c'est que les déplacements devraient être plus simples. Deux lignes seront aménagées dans le nord du département et elles seront toutes les deux desservies aussi bien par les bus de la STAS que par les bus du département. L'objectif est de limiter les changements de bus.

Ainsi, des doublons vont être supprimés. Avec la ligne C1, il sera possible de relier Chazelles-sur-Lyon à Saint-Étienne en passant notamment par la gare TER de Veauche. La ligne C2 reliera Sury-le-Comtal à Saint-Étienne en desservant les communes de Chamboeuf et de Saint-Galmier. « Cela permet d’avoir plus de logique entre la partie entrée de Saint-Etienne à Andrézieux et donc d’avoir moins de véhicules », continue Alain Laurendon. Les bus de ces lignes seront identifiables grâce à des vignettes sur l’avant des bus.