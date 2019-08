Loire : une nouvelle navette pour relier Saint-Just-Saint-Rambert à la gare de Bonson

Saint-Just-Saint-Rambert, France

Pour l'inauguration de la nouvelle navette entre Saint-Just-Saint-Rambert et Bonson, un brouhaha se fait entendre dans les deux véhicules-tests investis par les élus des communes alentours. "On espère qu'il y aura la même excitation lors de sa mise en service", s'amuse Alain Berthéas, président de la communauté d'agglomération Loire-Forez Agglo, à l'origine du projet. La toute nouvelle navette, ouverte au public ce lundi 2 septembre, doit relier le cimetière de Saint-Just et la gare de Bonson, le tout en une vingtaine de minutes. Comptez un euro pour un ticket.

"Cette navette va ramener une autonomie à tous les habitants", assure le maire de Saint-Just-Saint-Rambert, Olivier Joly. "Il faut que cela concerne à la fois les jeunes et les plus âgés. Par exemple, les ados doivent pouvoir aller au cinéma et à la médiathèque tout seuls. Les personnes âgées pourront également aller chez le médecin ou faire une prise de sang au centre médical beaucoup plus facilement. _Au-delà de l'aspect écologique, c'est cette autonomie-là qui est très importante._"

Des habitants pour la plupart ravis

Du côté des habitants, beaucoup sont contents de bénéficier de cette nouvelle ligne de transport en commun. "Ca va nous éviter de marcher trop", indique Maximilien, lycéen de 15 ans. "Quand on veut aller au kebab de Saint-Rambert, on est obligés de marcher trente, voire quarante minutes, donc on abandonne vite. Là, pour un euro, on aura la possibilité d'y aller beaucoup plus rapidement." Même avis positif pour Clotilde, qui va pouvoir laisser ses enfants gérer leur trajet. "Avant, quand ils voulaient aller au cinéma ou à la médiathèque, ils ne pouvaient pas se déplacer sans moi. _Là, ils devront regarder leur montre et se débrouiller sans maman_."

Cette navette arrive trop tard, Monique, une habitante

Mais pour certains habitants, cette navette arrive trop tard. C'est ce que pense Monique, qui habite Saint-Just-Saint-Rambert depuis 1983. "Ca m'aurait bien arrangée qu'elle soit mise en place quand je travaillais encore, et que je n'avais pas le permis. Aujourd'hui, franchement, c'est trop tard. Je suis retraitée donc j'ai largement le temps de marcher pour me déplacer !"

Une attente maximale de dix minutes pour les correspondances

Installer une nouvelle navette dans la commune, c'est bien. Mais qu'en est-il des correspondances, notamment pour prendre un TIL ou un TER après la navette ? "On a beaucoup travaillé dessus", affirme Alain Berthéas, président de Loire-Forez Agglo. "C'était un peu un casse-tête. Mais on a réussi à raccorder l'arrivée de la navette avec la plupart des autres correspondances. En principe, les temps d'attente seront de 10 minutes au maximum. On a aussi fait très attention aux horaires matinales, pour que les étudiants puissent prendre un TER à Bonson et rejoindre Saint-Etienne dans la foulée."

Pendant le mois de septembre, puis tous les samedis, la nouvelle navette sera gratuite sur toute la ligne.