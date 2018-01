Cette fois, c'est sûr : il n'y aura bientôt plus de RER D direct entre Paris et le Malesherbois. La décision a été entérinée par Ile de France Mobilités pour décembre 2018. Les voyageurs de la gare de Malesherbes se rendant à Paris devront ainsi prendre une correspondance à Corbeil-Essonnes.

Loiret, France

On estime qu'il y a chaque jour 600 habitants de la région du Malesherbois qui prennent le train pour aller travailler à Paris. Mais ils ne pourront plus monter dans le RER D direct entre Paris et Malesherbes, le terminus situé dans le Loiret. La décision vient d'être entérinée par Ile de France Mobilités (le nouveau nom du Stif, le syndicat des transports d'Ile-de-France), elle sera effective en décembre 2018, donc à la fin de l'année. A cette date, les voyageurs qui viennent de Malesherbes devront changer de train à Corbeil pour rejoindre la capitale.

Une meilleure ponctualité

L'objectif est d'aider la SNCF à améliorer la ponctualité de cette ligne de RER, qui tourne autour de 85% actuellement. Les élus loirétains et des collectifs d'usagers s'étaient largement mobilisés contre cette décision, qu'ils n'ont finalement pas pu éviter. Mais quelques contreparties ont été obtenues : la correspondance aux heures de pointe se fera de quai à quai à Corbeil, pour éviter aux voyageurs de perdre trop de temps et la fréquence des trains sera améliorée.

Quelques contreparties ont été obtenues

- Cette partie de la ligne aurait normalement ses "propres conducteurs" sur une journée de travail.

- La fréquence sera meilleure aux heures de pointes, et la correspondance se fera de quai à quai.

- Une arrivée plus tardive : le dernier train part de la gare de Lyon vers 21h20, il arrive à Malesherbes à 22h50. Le dernier train quitterait Paris plus tard. Son arrivée serait prévue à 23h50.

- Du matériel neuf équipé de prises électriques et de la climatisation.

Après concertation, les élus du Malesherbois sont finalement satisfaits

On se souvient des manifestations d'usagers, des pétitions et de la fronde menée par les élus. Mais c'est aujourd'hui du passé, admet Delmira Dauvilliers, la maire du Malesherbois : "C'est une décision que je peux regretter mais comme cela a été travaillé vraiment en concertation, je ne peux qu'accepter ce changement." Toutes les propositions des élus et des associations d'usagers ont été étudiées. "Nous avons obtenu sur la pointe du matin et celle du soir des fréquences tous les quarts d'heure," se réjouit-elle, "ce que nous n'avions pas avant" avant d'ajouter "qu'elle a obtenu un train supplémentaire le matin et un train supplémentaire le soir et un dernier train à 23h50, ce qui va être vraiment plus intéressant."