Loiret : début de l'enquête publique complémentaire sur la déviation de Jargeau et son pont sur la Loire

Reconnu d'utilité publique par le préfet du Loiret en septembre 2016, mais contesté en justice par les opposants, le projet de déviation de Jargeau fait l'objet, jusqu'au 20 février prochain, d'une enquête publique complémentaire. Celle-ci fait suite à la décision du tribunal administratif d'Orléans, qui en avril 2021, avait demandé que soit intégrée à l'arrêté préfectoral, l'avis d'une autorité environnementale indépendante, ce qui n'était pas le cas du document initial.

Dans cet avis rendu en décembre 2021, la mission régionale d'autorité environnementale a émis plusieurs nouvelles recommandations sur ce projet de déviation de Jargeau, et pointé notamment "au vu de l'envergure du projet et de son coût", la nécessité pour le conseil départemental du Loiret, qui porte ce projet, "de justifier ses choix stratégiques en terme de mobilités, à travers une analyse d'ensemble de la situation à un horizon 2050 voire au-delà". En clair, elle demandait au département, sur ce projet dont l'origine est ancienne, de prendre en compte les changements climatiques à venir et l'évolution des modes de déplacement.

Un comptage réalisé par les opposants à la déviation de Jargeau ce mardi

Ce nouvel avis nécessite un complément d'enquête publique, pour recueillir l'avis des riverains concernés par le projet. Et il a conduit certains opposants, regroupés au sein du collectif "La Loire Vivra", à organiser mardi 1er février un comptage des véhicules sur le fameux pont de Jargeau que les porteurs du projet disent d'ores et déjà saturé. Ils se sont postés à une des extrémités du pont pendant douze heures, et ont relevé le nombre de véhicules. Résultat : 13 276 véhicules comptabilisés dans les deux sens entre 7h et 19h, dont 632 camions. Pas tellement plus qu'une précédente étude, également empirique, réalisée en 2007.

Ce comptage n'a pas de valeur juridique, mais Christian Veillon, ancien consultant mobilités pour le compte de collectivités locales, à l'origine de cette initiative, explique qu'il était nécessaire : "dans l'avis de l'autorité environnementale, il est fait référence à une étude de trafic de 2019 qu'a réalisée le département, mais nous l'avons pas eue. Il faut bien qu'on sache de quoi on parle. On est obligés de faire ce travail d'enquête parce que la précédente n'a pas été bien réalisée, la preuve, c'est qu'elle doit être refaite !" Lui assure qu'il n'y a pas tant d'augmentation du trafic, et que les poids lourds observés relèvent surtout du trafic local.

Une nouvelle étude de trafic apportée en réponse par le département

Ca n'est pas ce qui ressort de la réponse que le département du Loiret a rédigée, en réponse à l'avis de la mission régionale d'autorité environnemental, qui réclamait une actualisation de l'étude d'impact du projet, remontant à 2014. Celui-ci produit une étude réactualisée jusqu'en 2019, et des projections de trafic à l'horizon 2020 et 2030, sur l'ensemble des axes routiers concernés par la déviation de Jargeau. En 2019, le "trafic moyen journalier annuel" sur le pont de Jargeau était de 16 311 véhicules, dont 2022 camions. Sachant, ajoute le département, que s'il reste relativement stable par rapport à 2013, c'est parce qu'il est déjà saturé et que les poids lourds empruntent d'autres itinéraires, qui eux ont tendance à voir la circulation augmenter.

Le président du département du Loiret, Marc Gaudet, sur le chantier de la déviation de Jargeau © Radio France - François Guéroult

Dans sa réponse à l'autorité environnementale, qui recommandait également une prise en compte des enjeux climatiques à plus longue échéance, et les changements de nos modes de déplacement, le département affirme, s'appuyant sur le Conseil national de la transition écologique : "rien ne permet d'affirmer que le trafic sera amené à diminuer d'ici 2050, et que la diminution de l'émission des gaz polluants proviendrait davantage du développement de véhicules plus sobres en énergie". Le trafic des poids lourds devrait également continuer à augmenter selon le département.

Dans sa réponse, il précise malgré tout avoir lancé en novembre 2021 une étude de mobilité à l'échelle de son territoire. "En 2022, les bassins de vie et de mobilité seront sollicités pour co-construire les modes de déplacement cohérents avec les besoins du territoire au droit de l’espace public départemental" dit le département. On peut noter que les conclusions de cette étude arriveront bien après l'enquête publique complémentaire qui débute ce vendredi 4 février, et qui doit s'achever le 20 février prochain.