Loiret : le trafic des TER perturbé par l'orage, et ensuite par un train qui a perdu de la marchandise

Des trains TER supprimés et retardés depuis le jeudi 4 août au soir et toute la matinée ce vendredi 5 août, notamment depuis Orléans vers Paris.

Le trafic des TER est très perturbé depuis 6 heures ce vendredi 5 août, notamment depuis Orléans et les Aubrais en direction de Paris. Un peu après 9 heures, le trafic a repris progressivement d'après la SNCF mais certains trains accusent une heure, voire deux heures de retard. Cela est dû à un train de marchandises qui a perdu une partie de son chargement de cailloux sur les voies, dans le secteur de Brétigny-sur-Orge en Essonne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Sachant qu'avant même cet incident, le trafic était déjà très perturbé ce vendredi matin, notamment depuis Orléans vers la capitale, à cause d'un problème électrique causé par l'orage la veille, dans la soirée, au niveau d'Etampes. Ce jeudi, plusieurs TER avaient donc déjà été supprimés et d'autres avaient jusqu'à deux heures et demie de retard.