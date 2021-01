Loiret : les travaux reprennent sur l'autoroute A10, avec des fermetures de bretelles et de sections

Attention si vous devez prendre l'autoroute A10 à partir de ce lundi ! Les travaux d'élargissement reprennent, après deux semaines de trêve des confiseurs, au niveau de la bifurcation A10/A71 et du pont de l’A71 franchissant la voie SNCF sur la commune d’Ingré. De nombreuses fermetures sont prévues, prévient Vinci Autoroutes, que ce soit de sections ou de bretelles d'accès.

Les nuits du lundi 4 au mardi 5 janvier 2021 et du jeudi 7 au vendredi 8 janvier 2021 de 20h à 6h

- Fermeture de la bretelle Tours / Bourges en provenance de Tours / Bordeaux (A10) et en direction de Bourges / ClermontFerrand / Toulouse (A71)

- Fermeture de la section d’autoroute en provenance de Paris (A10) et en direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71).

- Fermeture de la bretelle de sortie Orléans centre (n°1 sur l’A71) en provenance de Paris et Tours / Bordeaux.

_"_Les usagers de l’A10 en direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter, en amont, la sortie Orléans nord (n°14 sur A10) pour rejoindre l’autoroute A71 à Orléans centre (n°1). Une déviation sera mise en place sur le réseau local. Les usagers venant de l’extérieur et souhaitant emprunter l’autoroute A71 en direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse devront entrer à Orléans centre (n°1 sur A71)", indique Vinci dans un communiqué.

La nuit du mardi 5 au mercredi 6 janvier 2021 de 20h à 6h :

- Fermeture de l’autoroute A71 entre Orléans centre (n°1) et Olivet (n°2) en provenance de Paris et Tours / Bordeaux (A10) et en direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71). Les usagers de l’A71 en direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71) pour rejoindre l’autoroute A71 à Olivet / Orléans La Source (n°2). Une déviation sera mise en place sur le réseau local.

- Fermeture de l’entrée Orléans centre (n°1 sur A71) en direction de Bourges / ClermontFerrand / Toulouse. Depuis l’extérieur, les usagers souhaitant rejoindre la direction de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse devront emprunter l’entrée Olivet / Orléans La Source (n°2 de l’A71).

La nuit du mercredi 6 au jeudi 7 janvier 2021 de 20h à 6h :

- Fermeture de la section d’autoroute sur l’A71 en provenance de Bourges / Clermont-Ferrand / Toulouse (A71) et en direction de Paris et Tours / Bordeaux (A10). Les usagers de l’A71 en direction de Paris et Tours / Bordeaux devront emprunter la sortie Orléans centre (n°1 sur A71) pour rejoindre l’autoroute A10 à Orléans nord (n°14 sur A10). Une déviation sera mise en place sur le réseau local.

- Fermeture de l’entrée Orléans centre (n°1 sur A71) en direction de Paris et Tours / Bordeaux. Depuis l’extérieur, les usagers souhaitant rejoindre la direction de Paris et Tours / Bordeaux (A10) doivent entrer à Orléans centre (n°1 sur A71) ;