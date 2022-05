Loiret : une "enquête mobilité" du département pour connaître vos habitudes et moyens de transport préférés

Le conseil départemental du Loiret a mis en ligne une enquête sur internet, du 10 mai au 10 juin. 10 minutes et à peu près 50 questions pour savoir comment vous vous déplacez et adapter les besoins en matière de transport. Objectif : développer les alternatives à la voiture.

Et si vos réponses contribuaient à la création de nouvelles pistes cyclables ? Ce n’est peut-être pas un rêve. Du 10 mai au 10 juin prochain, le département du Loiret lance une « enquête mobilité ». Le but : savoir comment les habitants se déplacent mais aussi les moyens de transport qu’ils apprécient le plus. Ce sondage sur le site internet du département vise à savoir si vous êtes plutôt train, tram, bus, voiture ou vélo. À la clé : la mise en place d'alternatives à la voiture telles que des pistes cyclables ou encore des aires de covoiturage.

Engouement sur le questionnaire en ligne

« Il y a déjà 225 réponses en 3 jours », s’enthousiasme Marc Gaudet, président (UDI) du conseil départemental. Pour cette enquête, tous les habitants du Loiret sont appelés à participer. Après avoir répondu à une cinquantaine de questions notamment sur son mode de transport préféré ou la distance parcourue, on se voit proposer de participer à un panel de 50 personnes. « Il s’agit de personnes de tous milieux, le but étant de représenter toutes les catégories d’habitants du Loiret. Ils sont 45 volontaires à s’être déjà manifestés », indique le département. Les 50 participants rapporteront à l’écrit leurs trajets quotidiens pendant une semaine et participeront à des entretiens pour connaître leurs habitudes de déplacement.

Une fois exploitées et analysées, ces réponses serviront à construire entre autres de nouvelles voies de communication. « Cette enquête va déboucher sur des travaux que nous allons hiérarchiser. Ma priorité, c’est de pouvoir créer des pistes cyclables autour des collèges, bien sécurisées. Sans compter les autres demandes aussi dans d’autres secteurs : il y a des demandes entre Gien et Briare, mais aussi des requêtes de militaires qui veulent utiliser leurs vélos entre Bricy et Ormes », souligne Marc Gaudet, président du conseil départemental du Loiret.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Construction possible de nouvelles voies de communication

Ces voies cyclables sont essentielles pour les utilisateurs à travers le département. « Il faut pouvoir proposer un schéma directeur cyclable à l’échelle du département pour pouvoir faciliter les déplacements, que ce soit pour les loisirs comme pour le travail. Très concrètement, il s’agit de créer ou de compléter des pistes cyclables ». Cette problématique est d’autant plus vraie que le département est notamment voisin de la Bourgogne-Franche-Comté (pour l’Yonne et la Nièvre) et de l’Île-de-France (avec les départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne). « En tant que maire (Divers Droite) du Malesherbois, au nord du département, à la limite avec l’Île-de-France, j’ai un exemple concret. Les gens qui viennent de Buthiers, dans le département de la Seine-et-Marne, et qui veulent aller à Orléans en vélo, n’ont pas de possibilité de le faire car la piste cycliste n’existe pas », abonde Hervé Gaurat, vice-président du département en charge de l’aménagement du territoire, de la voirie et de la mobilité.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Autre point particulièrement scruté : le covoiturage. Les élus départementaux surveillent ce thème avec beaucoup d’attention. Il y a déjà une aire de covoiture à Chateauneuf-sur-Loire. Victime de sa fréquentation, elle doit être agrandie dans le courant de l’année. « Il est acté qu’elle va passer de 50 places actuellement à 100 places », explique Hervé Gaurat. En fonction des résultats de l’enquête, il n’est pas exclu que d’autres espaces de ce type voient le jour bientôt, tout comme d’autres alternatives à la voiture.

à lire aussi Orléans : les pistes cyclables post-confinement seront bien pérennisées