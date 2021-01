Lorraine : accidents en cascade sur la RN 57 ce mardi matin en raison du verglas

Soyez extrêmement prudents si vous prenez la route ce mardi matin. Les axes routiers lorrains sont par endroits transformés en véritables patinoires en raison du verglas et des pluies verglaçantes.

L'axe le plus problématique à 7h40 ce matin reste la Nationale 57 entre Épinal et Nancy.

Une bonne demi-douzaine d'accidents recensés en moins d'une demi-heure dans les secteurs de Méréville, Gripport, Chaligny et Ceintrey. Plus d'une dizaine de véhicules et deux poids lourds sont sortis de la route selon notre décompte non exhaustif.

Sur cette Nationale 57 les saleuses sont en cours de passage. Rappelons qu'il est interdit de les doubler.

Autre secteur où la circulation est difficile ce matin : le Lunévillois. Des pluies verglaçantes rendent les chaussées difficilement praticables du coté de Damelevières et d'Art-sur-Meurthe notamment.