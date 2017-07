Lorraine: Premiers départs en vacance, bouchons sur les routes

Premier week-end de départs en vacances sur les routes. Sur l'autoroute A 31, les aires de repos déjà sont plébiscitées.

Alerte rouge sur les routes de France. Bison futé prévoit une fin de semaine délicate pour les premiers vacanciers.

#BisonFuté vendredi classé orange au niv national & rouge en IDF. Samedi rouge au niveau national. Les prévisions ➡️ https://t.co/cfL1yGAxWFpic.twitter.com/efDvu9Wt6z — Sécurité routière (@RoutePlusSure) July 6, 2017

Sur l'autoroute A 31, dans le sens Metz en direction de Nancy, des bouchons commençaient déjà à se former dans la journée de vendredi. Beaucoup de touristes, Allemands, Néerlandais ou Belges, rapidement rejoints avec le début officiel des vacances scolaires de vendredi après-midi.

Et preuve que la période des grandes migrations ont bel et bien débuté, les messages de prévention de la sécurité routière abondent, notamment: "Faites des pauses régulièrement".

Un conseil suivi par Kelly et sa famille. Cette Néerlandaise et sa famille sont sur la route depuis près de trois heures: "Nous essayons de faire des pauses a des intervalles réguliers. Des petites pauses, juste le temps d'aller au toilettes et après c'est reparti".

Le Mercure oscille ce week-end entre 25 et 30°C, pas un soucis pour Kenets qui a tout prévu dans sa glacière: "Il y a des sandwichs, des boissons, beaucoup d'eau et des bières [(à consommer avec modération)]". Plus loin, Maria déjeune à l'ombre avec son mari, à l'ombre: " Vu que l'on roule en accordéon, on a fait une halte. On mange des crudités pour se rafraîchir".

Le reportage de Jordan Muzyczka Copier

De la fréquentation et du business

Sur l'aire de repos de Lesménils, Guy tient depuis plusieurs années son restaurant ambulant baptisé Sur le pouce. Les départs en vacances dopent son commerce:

> " On a environ 30% de clients en plus. les gens consomment et partent. Ce qui marche c'est beaucoup les burgers, les steaks, les frites".

Fabrice Carreno est lui à la tête de la plus importante aire de repos de Lorraine, sur le site de l'Obrion: "Ça fait environ trois mois qu'on se prépare à cette période. On va multiplier les passages par trois, voir par quatre, soit environ 30 000 personnes." Pour l'occasion, le directeur a dû recruter des saisonniers, 27 employés seront à la dispositions des vacanciers.