Lorraine : quasi aucun accident mortel sur l'A31 en un an, une première depuis des décennies

C'est une première : en près de soixante ans d'existence, la CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité) autoroutière de Lorraine-Alsace n'a enregistré quasiment aucun accident mortel en une année entière sur son réseau. De août 2020 à août 2021, hormis une personne morte au volant suite à un malaise, aucune victime n'a perdu la vie dans un accident, que ce soit sur l'A31, l'A30, ou l'A35 chez nos voisins alsaciens.

Ces dernières années, on déplorait en moyenne sept à dix accidents mortels par an sur cette partie du réseau.

100.000 véhicules par jour sur l'A31

Le commandant Philippe Glorian, patron de la CRS autoroutière Lorraine-Alsace, s'en félicite : "C'est rarissime, surtout eu égard au volume de circulation qui passe sur ces axes-là". En effet, l'axe Metz-Nancy voit circuler 100.000 véhicules par jour, soit 90 millions de personnes à l'année. L'antenne strasbourgeoise, elle, voit passer 200.000 véhicules par jour, l'équivalent de 180 millions d'usagers par an.

Comment expliquer cet excellent résultat ? Des usagers mieux informés sur l'état du trafic, une présence policière 24h/24, et des opérations de contrôle régulières qui dissuadent.

Vitesse, alcool et téléphone, principales causes des accidents mortels

Les principales causes des accidents mortels, y compris sur les autoroutes, restent majoritairement l'alcool, la vitesse et l'usage du portable au volant : "Si on règle les problèmes de comportement, on évite 80 à 90% des accidents mortels", martèle le commandant Glorian.

Pour dissuader ces comportements dangereux, les contrôles des forces de l'ordre se multiplient : radars fixes, embarqués, aériens... Mais "ce n'est pas une fin en soi", explique Philippe Glorian : "La finalité, c'est de sauver des vies. Et c'est ce que nous sommes parvenus à faire, quasiment à 100%, cette fois-ci".

Et à titre de prévention, un fonctionnaire de la CRS autoroutière Lorraine-Alsace fait le tour des écoles du pays messin tout au long de l'année, pour sensibiliser les plus jeunes aux dangers de la route : il intervient dans une quarantaine d'établissements scolaires, et rencontre environ 7.500 élèves par an.

