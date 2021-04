Luchon : la mise en service de l’ascenseur valléen repoussée à novembre 2022

L’ascenseur valléen prévu entre Bagnères-de-Luchon et la station de Superbagnères en remplacement de l'actuelle télécabine vieille de 27 ans ne sera pas mis en service avant novembre 2022. Un projet à 18 millions d’euros attendu avec impatience par les touristes et les professionnels du tourisme.

Il va falloir être patient. L’ascenseur valléen prévu entre Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) et la station de Superbagnères en remplacement de la télécabine vieille de 27 ans ne sera pas mis en service avant novembre 2022. Le projet a un an de retard par rapport au calendrier initial.

L'ascenseur valléen est un projet à 18 millions d’euros porté depuis quatre ans par le conseil départemental de Haute-Garonne. Le département explique ce retard en raison de lenteurs administratives au niveau national.

Impatience des commerçants

A Luchon, le magasin de prêt-à-porter d'Edith et la boulangerie de Chloé se trouvent à deux pas de la gare de départ de la télécabine. Les deux femmes ont hâte de voir enfin le nouvel équipement promis. Même si Chloé est passablement énervée :

On a eu beaucoup de promesses non tenues pour Luchon. On nous a un peu pris pour des jambons. Maintenant on y croit et on attend"

Edith et Chloé, commerçantes de Luchon. © Radio France - Pascale Danyel

Diminuer le temps de trajet par deux

Vétuste et lente, la télécabine est boudée par les touristes qui préfèrent prendre leur voiture et parcourir les 18 km de lacets jusqu’à Superbagnères. Baptiste Rabasse est le responsable des travaux :

Aujourd'hui la montée dure 14-15 minutes. Demain on sera sur 7 minutes. L'objectif c'est vraiment dé réduire la présence de voitures sur le plateau"

Baptiste Rabasse, le responsable des travaux de l'ascenseur valléen dans une cabine de l'équipement actuel.. © Radio France - Pascale Danyel

Là haut, la vue est imprenable.

Depuis le plateau de Superbagnères, une vue à 360 degrés. © Radio France - Pascale Danyel

L’arrivée d’un ascenseur valléen avec des cabines de 10 places et non 4 comme aujourd'hui, plus de confort, plus de débit et moins d’attente est saluée par ce parapentiste :

On attend tous cet ascenseur c'est super, encore plus pour les parapentistes car c'est un des seuls sites dans les Pyrénées où il y beaucoup de dénivelé avec une remontée comme ça"

Superbagnères, terrain de jeu des parapentistes. © Radio France - Pascale Danyel

Une délivrance aussi pour Christian, il travaille au grand hôtel depuis 14 ans :

Comme ça les gens ne rouspètent pas en raison de l'attente et il n'y aura plus des voitures garées à tort et à travers, ça fera du bien pour tout le monde"

Pierre angulaire du développement du quatre saisons

Christophe Esparseil, le directeur par intérim de la station de Superbagnères est lui aussi très impatient de voir l’ascenseur valléen :

C'est la pierre angulaire du développement de Luchon-Superbagnères et du quatre saisons. Ca permettra d'avoir un appareil plus performant et plus confortable, une liaison de meilleure qualité et moins de temps d'attente quand les pics de fréquentation sont importants"

Christophe Esparseil, le directeur par intérim de la station de Superbagnères © Radio France - Pascale Danyel

L’objectif du futur ascenseur valléen est avant tout de limiter l’accès en voiture à Superbagnères. La station compte 800 places de parking, toujours bondées en haute saison. Maryse Vezat-Baronia est vice-présidente du syndicat mixte Haute-Garonne Montagne et également vice-présidente du Conseil départemental en charge du Tourisme :

L'objectif c'est de diminuer de manière drastique les voitures sur le superbe plateau de Superbagnères.

Le futur ascenseur valléen, moins énergivore et moins bruyant que l'actuelle télécabine, permettra de transporter 2000 personnes par heure. Les cabines seront suffisamment grandes pour y charger des vélos et au besoin des brancards.

Le démontage de l'actuelle télécabine se fera après la saison hivernale 2021-2022.