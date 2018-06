Île-de-France, France

Les deux futures stations de métro de la ligne 4 vont s'appeler Lucie Aubrac et Barbara. C'est le choix des Franciliens qui ont participé à la consultation lancée sur internet par Ile-de-France Mobilités, la structure qui est chargée des transports en Ile-de-France.

Les deux nouvelles stations du prolongement de la ligne 4 du métro sont situées sur les communes de Montrouge et de Bagneux.

Deux femmes d'exception ont été retenues

Les Franciliens ont eu un mois pour voter. Pour chaque station, ils avaient le choix entre trois propositions. La station située à Bagneux, terminus de la ligne, devait obligatoirement comporter le nom de la ville. Les propositions étaient "Bagneux - Champ des Oiseaux", "Bagneux - Nina Simone" et "Bagneux - Lucie Aubrac". C’est donc le nom de la grande résistante de la seconde guerre mondiale, Lucie Aubrac, qui a été retenu.

Pour Montrouge, les propositions étaient "Fort de Montrouge", "Coluche", et "Barbara". C'est donc le nom de la chanteuse Barbara, qui repose au cimetière parisien de Bagneux, accessible par la sortie sud de la station, qui a recueilli le plus de votes.

Les noms des stations de métro se féminisent

Valérie Pécresse, présidente la Région Île-de-France et d’Île-de-France Mobilités avait souhaité cette consultation. Elle précise : "J’ai voulu soumettre aux votes des Franciliens les noms de leurs prochaines stations de métro sur l'extension de la ligne 4. Le vote a été franc et massif pour deux grandes figures féminines françaises originaires de l’Île-de-France et très aimées des Franciliens. Il est naturel que les stations de métro continuent de se féminiser progressivement en mémoire de ces femmes qui ont marqué les Franciliens et leur histoire."

Plus de 15. 41 000 voyageurs quotidiens sont attendus sur ce prolongement de 2 km. La mise en service est prévue pour juin 2021. Ce projet de 391 millions d’euros est financé par l’Etat (25,7%), la Région Ile-de-France (60%), le Département des Hauts-de-Seine (14,3%).