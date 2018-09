Laval, France

Emmanuel Macron effectue une visite officielle au collège Jules Renard à Laval ce lundi. Pour des raisons de sécurité, plusieurs rues seront interdites à la circulation et au stationnement.

Dans un communiqué, la préfecture de la Mayenne détaille les conditions de circulation:

"Autour du collège Jules Renard, l’accès à la rue Christian d’Elva sera contrôlé et le stationnement interdit. Sur une grande partie de l’avenue Pierre de Coubertin, le stationnement sera interdit dès 7 h 30 mais la circulation restera ouverte. En application du plan Vigipirate, un filtrage sera réalisé à l’entrée du collège.

Autour de la préfecture, le stationnement et la circulation seront interdits selon les modalités décrites dans le plan ci-dessous. Les interdictions de stationnement seront effectives entre 8h et 18h. La circulation sera interrompue en début d’après-midi à proximité immédiate de la préfecture et à partir de 14h30 dans la rue Solférino, l’avenue Robert Buron et la rue du Pont de Mayenne sur les sections mentionnées sur le plan.

La circulation des transports en commun n’est pas modifiée. Il est conseillé aux automobilistes d’éviter les secteurs concernés."