Les cheminots sont appelés à faire grève, ce lundi 18 juin, contre la réforme de la SNCF, votée la semaine dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat et donc définitivement adoptée. Ce lundi est aussi un jour d'épreuves du baccalauréat pour 20.500 candidats alsaciens, et 14.000 élèves de première invités à passer les épreuves anticipées de français. En Alsace, pour les assister dans leurs déplacements, la SNCF a mis en place avec le rectorat un dispositif spécial. Les futurs bacheliers croiseront en gare 150 gilets rouges qui pourront éventuellement les orienter vers des bus de substitution, voire des taxis.

Des TER "garantis" pour aller passer ses examens

27 liaisons sont "garanties" par la SNCF en début de matinée. La SNCF qui table ce lundi sur quatre TGV sur cinq et sept TER sur dix en Alsace. On pourra compter sur une quinzaine d'allers-retours entre l'Alsace et Paris et au moins sept allers-retours entre Mulhouse et Lyon. Neuf trains sur dix circuleront entre Strasbourg et Bâle. Six trains sur dix assureront la liaison Strasbourg- Saverne-Sarrebourg. Neuf sur dix relieront Strasbourg et Nancy.

Nouvelle manifestation à Strasbourg

Par ailleurs, plusieurs syndicats, comme la CGT, l'UNSA, FO ou Sud Rail organisent un rassemblement de soutien lundi 18 juin à midi, à Strasbourg, place de la gare, suivi d'une manifestation qui quittera la gare à 13h. Ils entendent démontrer que la mobilisation ne faiblit pas, même si la réforme de la SNCF a été votée par le Parlement.