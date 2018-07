La pause sur une aire d’autoroute est un incontournable des vacances. Et le long de l’A3 au Luxembourg, la station Shell de Berchem est la plus grande au monde avec 260 millions de litres de carburant écoulés chaque année, mais avec aussi 25 camions-citernes par jour ou encore 400.000 cafés par an.

Depuis l’ouverture en 1983 de la station-service Shell de Berchem le long de l’A3 (sens montant) au Luxembourg, tous les indicateurs ont fait un bond. A la haute saison l’été, jusqu’à 25.000 clients fréquentent cette aire d’autoroute qui revendique le titre de plus grande aire d’autoroute du monde avec 260 millions de litres de carburant vendus chaque année.

Une vingtaine de camions-citernes par jour

Shell a rénové son aire en 2016 et propose 24 pompes pour les camions. Ils sont entre 2.000 et 3.000 à y passer chaque jour, pour 88 places de stationnement. Le système des pompes est beaucoup plus efficace, le plein d’un camion est passé de 20 à 10 minutes. Une vingtaine de camions-citernes viennent remplir chaque jour les cuves. Les jours d'affluence des routiers sont les mardis, mercredis et jeudis. Tandis que c'est le week-end pour les automobilistes.

24 pompes pour les véhicules légers

La partie droite des pompes est réservée aux véhicules légers, et là encore pas moins de 27 pompes sont alignées. Les véhicules légers disposent de 162 places de parking.

Avec un trafic sur l’A3 qui peut atteindre 90.000 véhicules dans les deux sens par jour, l’aire Shell de Berchem récupère jusqu’à 7.500 voitures par jour.

Le site de Shell se trouve à droite, en face l'aire est concédée à Aral. - Administration du cadastre et de la topographie des ponts et chaussées

Outre le tourisme à la pompe qui attire de nombreux Français, les prix du tabac restent eux aussi des arguments de poids pour venir sur cette aire située à sept kilomètres de la frontière de Zoufftgen. D’ailleurs, des bornes automatiques prennent les commandes de tabac, histoire de fluidifier et d’accélérer le passage aux caisses. Une centaine de personnes font tourner sans arrêt ce village cosmopolite, sans compter la trentaine de salariés de McDonald's.

Plus de 1.000 cafés par jour

La partie restauration se trouve à l’étage où une large terrasse court le long de deux façades. Autre incontournable sur une aire d’autoroute, la pause-café. Le chiffre circule de 400.000 cafés consommés par an, soit une moyenne d’environ 1.100 par jour. Le sandwich préféré est le jambon-fromage, du coup six kg de jambon et sept kg de fromage sont utilisés quotidiennement.

Pour la pause-pipi, il faut descendre au sous-sol et prévoir 50 centimes d’euros, mais un ticket permet de bénéficier d'une ristourne de ce montant si l'on fait un achat. Les toilettes sont nettoyer de 6 heures à 23 heures, 360 rouleaux de papiers toilette sont consommés chaque jour. Enfin, il y a 26 cabines dans les toilettes des femmes, 12 chez les hommes plus 10 urinoirs.

La concession de Shell a été renouvelée en 2016 pour une durée de 10 ans. Les travaux d'élargissement de l'A3 devraient débuter en 2018.