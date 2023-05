Luxembourg : trois nouvelles lignes de bus pour les travailleurs frontaliers

Au Luxembourg, le réseau de bus régional s'agrandit ! Depuis le dimanche 21 main, RGTR, l'un des opérateurs du transport public au Grand Duché , a lancé 6 nouvelles lignes , dont trois qui concernent directement les frontaliers : la 605 qui effectue des navettes entre Villerupt et le parc Monterey de Luxembourg-ville, la 508 entre Ottange et la gare centrale et la 602 entre Val de Briey et Luxembourg-Ville.

ⓘ Publicité

Sur la ligne 602 , RGTR prévoit 15 allers-retours quotidiens en semaine, avec des passages à Esch-sur-Alzette, Belval et la Cloche d'Or. Les abonnements se veulent attractifs : 40 euros par mois et 360 euros par an.

A l'origine de ce projet : le syndicat de transport du bassin de Briey, dont le président André Corzani a dû convaincre le gouvernement luxembourgeois de lancer cette nouvelle ligne.

En 2019, lors de premiers échanges entre élus du Pays Haut et autorités luxembourgeoises, on comptait dans le secteur près de 7000 travailleurs frontaliers.

loading