Lyon-Saint Exupéry, le "meilleur aéroport" en Europe

Lyon Saint Exupéry Aéroport, Colombier-Saugnieu, France

Le récent Terminal 1, l'expérimentation d'un robot-voiturier, ou encore l'effort environnemental figurent parmi les critères qui ont permis à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry de se voir décerner ce lundi le prix de "meilleur aéroport européen", dans sa catégorie (de 10 à 25 millions de passagers par an ; St Exupéry en compte plus 11 millions). Celui-ci est remis par l'ACI, l'Association des aéroports européens. "_C'est une reconnaissance de nos pairs_, de l'industrie, sur tous les aspects de notre activité : sur le service aux clients, sur la qualité de nos infrastructures, sur notre démarche environnementale" se félicite Tanguy Bertolus, le président du Directoire d'Aéroports de Lyon.

Des atouts pas forcément reconnus par les usagers

Sur le parking du Terminal 1, les usagers sont moins sûrs de la distinction. "Il est ni plus ni moins bien qu'un autre" lance l'un qui rentre de voyage, idem pour celui-là qui accompagne des proches à l'intérieur ; "le stationnement est pourri !" critique une touriste québécoise. Et celui-ci d'être plus nuancé : "il est neuf, alors c'est toujours agréable de venir" et d'ajouter, après avoir émis quelques doutes sur la signalisation dans les halls de l'aéroport, "c'est loin d'être le plus rapide au niveau enregistrement et passage de sécurité !"

Les problèmes de retard ont été encore cet été pointés du doigt. Le président du Directoire Tanguy Bertolus ne nie pas ces critiques, "on travaille dessus ! Lorsque ça ne marche pas bien, on s'en sert et on essaie d'améliorer : cette année la ponctualité a augmenté de 7%, et la livraison bagage s'est elle améliorée de 5 minutes environ."

Tanguy Bertolus souligne aussi que les enquêtes d'opinion auprès des usagers obtiennent les meilleurs notes à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Et pour lui, certains atouts sont "invisibles" pour le public. "Le Terminal 1, c'est plus de fluidité" explique Tanguy Bertolus, "les passages au contrôle de sûreté duraient 20 minutes en moyenne, maintenant c'est 7 minutes !"