Lyon-Turin : "il faut se dépêcher de décider où seront les points d'accès" pour le directeur général de Telt

Par où passera le Lyon-Turin pour relier l'Italie d'ici 2030 ? L'Etat devait rendre sa décision sur les accès au tunnel international du Lyon-Turin au premier trimestre 2022. L'arrêté n'a pas encore été pris, pourtant le bon fonctionnement des travaux en dépend, ainsi que l'échéance de fin de travaux, prévue pour 2030. En attendant, le chantier suit son cours à Saint-Julien-Mont-Denis, où l'extrémité du tunnel de base, qui relie la France et l'Italie, sera creusée.

Gare multimodale provisoire à Saint-Jean-de-Maurienne

Avant de creuser, il faut préparer le terrain à l'extérieur, mais aussi adapter les voies de train, comme à Saint-Jean de Maurienne, où une gare provisoire multimodale est en chantier, géré par SNCF Réseau. Elle permet de faire transition pendant les sept prochaines années entre l'ancienne et la nouvelle gare internationale, qui accueillera des trains de frêt et de voyageurs venant d'Italie, de Chambéry, mais aussi du col du Glandon.

Un chantier massif, qui illustre bien la complexité des travaux côté français. "C'est une étape plus complexe en France qu'on Italie, car il s'agit d'aménager un réseau ferroviaire qui doit continuer à fonctionner", explique Mario Virano est le directeur général de Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin), promoteur public du chantier.

En Italie, on construit une nouvelle gare à partir de rien. Ici, les voies sont déjà existantes, on doit faire beaucoup de changements, sans bloquer le service.

Et pour que tout soit coordonné, la société attend toujours la décision de l'Etat sur les accès entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne. "On ne peut pas accepter, après toutes les dépenses faites, de terminer le tunnel de base, sans pouvoir l'utiliser au mieux parce que les points d'accès ne sont pas prêts. Il faut se dépêcher de décider", insiste le directeur général. "On a eu les élections présidentielles, puis les législatives en juin... Après, les institutions doivent répondre à nos dernières interrogations."