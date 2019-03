Lyon-Turin : l'Italie décidera d'ici vendredi de poursuivre ou non les travaux

Le gouvernement italien devrait décider d'ici vendredi de poursuivre ou non les travaux de la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte l'annonce ce mardi alors que son gouvernement est très divisé sur le sujet.

Stop ou encore ? Le gouvernement italien devrait décider d'ici vendredi de poursuivre ou non les travaux de la liaison ferroviaire entre Lyon et Turin. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte l'annonce ce mardi alors que son gouvernement est toujours très divisé sur le sujet. "En ce qui concerne la TAV (liaison à grande vitesse Lyon-Turin), nous sommes proches de la ligne d'arrivée (...) et je pense qu'un choix sera fait d'ici à vendredi", a assuré M. Conte à l'issue d'un mini-sommet de son gouvernement.

Un gouvernement italien toujours très divisé sur le sujet

En Italie, le sujet est explosif entre les deux partis alliés au gouvernement. La Ligue (extrême droite) de Matteo Salvini est favorable à ce projet de Lyon-Turin alors que le Mouvement Cinq Etoiles (M5S, antisystème) de Luigi Di Maio le considère inutile.

"Je peux vous garantir que nous prendrons une décision visant à protéger l'intérêt national", affirme le président du Conseil Giuseppe Conte qui veut assurer la stabilité de son gouvernement.

Aucune rencontre avec le gouvernement français n'était prévue dans les jours qui viennent. Le ministre italien des Finances Giovanni Tria avait rencontré la semaine dernière à Versailles, près de Paris, son homologue français Bruno Le Maire. Il avait alors évoqué une "évolution positive" au sein de son gouvernement concernant ce projet controversé, soutenu par la France et la Commission européenne.

Un tunnel dont les travaux ont déjà commencé

L'élément central du Lyon-Turin est un tunnel de 57,5 km qui a commencé à être creusé dans les Alpes italiennes et françaises. Le coût du seul tunnel est estimé à 8,6 milliards d'euros. Ce projet de ligne à grande vitesse vise à réduire les transports de camions pour les transférer sur le rail et à diviser par deux le temps de trajet pour les passagers, en mettant Turin à deux heures de Lyon. Une analyse coûts-bénéfices commandée par le gouvernement italien a estimé que cette ligne présenterait "une rentabilité très négative", avec des coûts supérieurs de 7 milliards d'euros à ses bénéfices d'ici à 2059. Cependant, la composition de la commission d'experts et la méthodologie utilisée sont très contestées.