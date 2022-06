Lyon-Turin : la coordinatrice européenne met la pression à l'Etat français

L'Union européenne met un coup de pression à la France, quant à l'épineux dossier du Lyon-Turin. La coordinatrice européenne chargée du projet, a appelé ce mardi l'Etat à avancer à "grande vitesse", et à choisir le tracé des voix d'accès entre Lyon et le tunnel international à partir de Saint-Jean-de-Maurienne. L'Etat français n'a toujours pas rendu sa décision, pourtant attendue pour le premier trimestre 2022, annoncée en grande pompe par l'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, en septembre dernier sur le parvis de la gare de Chambéry.

Le risque, c'est donc de se retrouver avec un tunnel terminé et des voies toujours en travaux côté français. "Nous sommes déjà trop en retard", alerte Iveta Radicova, chargée de coordonner le projet. Ce mardi, lors de l'Assemblée générale de la Transalpine, elle a souligné les avancées côté italien : les accès au tunnel, en train d'être creusés là-bas, des travaux en cours.

La France en revanche, fait figure de mauvais élève. "Je comprends que le président Macron n'a pas de majorité absolue... ce n'est facile, mais on ne va pas construire un tunnel vide", a-t-elle lancé. L'échéance est toujours fixée à 2030 pour la fin des travaux et 2032 pour la mise en service. Evidemment, faute de voies d'accès adaptées, côté français, ce sera beaucoup plus tard.

"Nous ne voulons pas construire un tunnel vide" - Iveta Radicova

Pour rappel, l'Europe finance la moitié des voies d'accès : 1, 9 milliard d'euros pour l'Italie, entre 5 et 7 milliards côté français. Le chantier du tunnel lui-même avoisine les neuf milliards d'euros. Faute de décision française en 2022, "nous courons le risque de rater les financements européens jusqu'en 2027", a prévenu Paolo Foietta, représentant de l'Italie au sein de la Commission intergouvernementale qui suit le projet. "Nous sommes dans le même bateau et nous n'aimerions pas perdre un milliard", a-t-il poursuivi devant l'assemblée générale de la Transalpine.