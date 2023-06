Lyon-Turin : la préfecture de la Savoie interdit la manifestation de samedi et tous les rassemblements prévus

Le préfet de la Savoie, François Ravier fait savoir ce jeudi 15 juin qu'il a pris un arrêté pour interdire la manifestation prévue ce week-end contre le chantier de ligne ferroviaire Lyon-Turin . " Les Soulèvements de la Terre " avaient appelé à une manifestation internationale en Maurienne les 17 et 18 juin contre ce tunnel ferroviaire de plus de 57 kilomètres entre le France et l'Italie.

Le préfet de la Savoie se dit "inquiet" et craint "des débordements"

En conférence de presse, ce jeudi 15 juin, François Ravier fait savoir qu'il y a "trop d'éléments flous dans la déclaration préalable à la manifestation présentée par onze organisations". D'après le préfet de la Savoie, 2.000 à 4.000 manifestants sont attendus, dont 300 à 500 éléments radicaux. "On ne sait pas combien il y aura de cortèges" explique François Ravier. "On est sur un site particulier et des secteurs dangereux, à proximité de la rivière Arc". Toujours selon la préfecture, les organisateurs du rassemblement n'auraient pas obtenu l'autorisation des communes pour installer leurs campements dans la vallée.

2.000 gendarmes et policiers déployés

Le préfet de la Savoie explique ce jeudi qu'il y aura d'importants moyens déployés à la frontière, 2.000 gendarmes et policiers. Plusieurs arrêtés ont déjà été pris pour interdire notamment les transports d'armes et de produits inflammables.

Les organisation et associations à l'initiative de ce rassemblement avaient déclaré la manifestation en préfecture ce mardi. Ils prévoyaient de défiler samedi matin au départ de la commune de Villarodin-Bourget.