Lyon-Turin : le Conseil départemental de la Savoie rend son avis sur les accès français au tunnel

C'est une question épineuse mais cruciale pour notre département : quel scénario pour les accès français au tunnel Lyon-Turin? Par où faire passer les marchandises et les voyageurs qui viennent de Lyon à destination de l'Italie? L'État doit rendre sa décision au cours du premier trimestre 2022, mais avant il consulte les collectivités locales sur ce sujet, dont le Conseil départemental de la Savoie qui a rendu son avis consultatif ce jeudi 13 janvier.

Le scénario dit du "grand gabarit"

Le tronçon dont il est question ici va de Lyon à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est le scénario d'une nouvelle ligne presque entièrement réservée au transport de marchandise qui est retenue à 30 voix pour et 8 contre. Les élus départementaux se prononcent majoritairement pour la construction d'une nouvelle ligne exclusivement réservée au fret à partir de Saint-André-le-Gaz. Il faudrait creuser trois tunnels : un sous le massif de la Chartreuse, un sous celui de Belledonne et un qui passerait en-dessous du col du Glandon. Ce scénario est celui qui permet de transporter le plus de marchandises soit plus de 28 million de tonnes par an maximum. C'est aussi le plus cher et se chiffre à 7,3 millions d'euros.

Le plan du scénario "Grand Gabarit" retenu par le Conseil départemental de la Savoie pour son avis consultatif - Photo donnée à France Bleu

Pour ce qui est des voyageurs, si ce scénario est choisi par l'État, ils continueraient de circuler sur les lignes historiques. Sur le plan ils bifurquent un peu avant Saint-André-le-Gaz, soit en direction de Chambéry, soit en direction de Grenoble. Ce scénario permettrait d'améliorer ligne Saint-André-le-Gaz / Chambéry, actuellement à voie unique.

Les élus de la majorité justifient le choix de cette solution par une volonté de développer le fret et ainsi de réduire le transport de marchandises par camions, qui pollue considérablement nos vallées. L'autre argument est que cette option permet d'éviter un engorgement de l'étoile ferroviaire de Chambéry, et d'alléger le trafic fret le long du lac du Bourget. L'opposition, favorable à un scénario mixte qui ferait passer les trains de marchandises et de voyageurs sur la même ligne, a déposé un amendement qui sera également transmis au préfet de région. Selon le calendrier prévu, l'État doit rendre sa décision d'ici la fin du premier trimestre 2022.