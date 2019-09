Lyon-Turin : Le premier tronçon du futur tunnel transfrontalier est percé entre Saint-Martin-la-Porte et La-Praz

C'est une étape importante du chantier Lyon-Turin et cela se fête : Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d’État chargé des Transports, en fonction depuis le 03 septembre, est attendu pour assister au percement des derniers mètres du tunnel de reconnaissance entre Saint-Martin-la-Porte et La-Praz.

Saint-Martin-de-la-Porte, France

Ces derniers mètres sont ceux des neuf kilomètres percés entre les descenderies de Saint-Martin-la-Porte et la Praz en Maurienne. Ils sont dans l’axe et au diamètre du futur tunnel de base et représentent donc le premier segment du tunnel de base final en direction de l'Italie. Les travaux ont duré trois ans depuis l'été 2016 avec le tunnelier baptisé Federica.

Les différentes sections du tunnel transfrontalier de la future ligne à grande vitesse Lyon-Turin - Site internet TELT-SAS

C’est le premier Ministre d'alors, Manuel Valls, qui avait donné le départ de l’excavation au son de l'Ode à la joie exécuté par le premier violon de l’Orchestre des Pays de Savoie. Trois ans plus tard et au terme de quelques péripéties diplomatiques avec les partenaires italiens, ce premier tronçon français du futur tunnel transfrontalier de 57 kilomètres est donc achevé . 460 personnes travaillent sur le site de Saint-Martin-la-Porte. Le creusement va désormais se poursuivre vers l'Italie pour une mise en service toujours toujours prévue en 2030 .