Lyon-Turin : où en est le chantier de la nouvelle ligne ferroviaire entre la France et l'Italie ?

La vallée de la Maurienne se prépare à accueillir un week-end de mobilisation à l'appel des Soulèvements de la Terre.

Pour le collectif d'opposants, l’objectif est d’obtenir l’arrêt du chantier ferroviaire de la ligne Lyon-Turin, géré par le consortium TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin. 2.000 gendarmes et policiers vont être déployés à la frontière. Le préfet de la Savoie a décidé d'interdire la tenue de la manifestation, "trop d'éléments flous dans la déclaration préalable à la manifestation présentée par onze organisations".

Une dizaine de kilomètres de tunnel déjà creusés

Cette mobilisation est l'occasion de faire un point sur le chantier pharaonique de ce Lyon-Turin. La section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire de fret et de passagers est en construction : 65 kilomètres du Val-de-Suse à la vallée de la Maurienne, dont 57,5 kilomètres de tunnel de base du Mont-Cenis. Actuellement, deux chantiers sont vraiment visibles : celui de la gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne, en pleine transformation, et celui du puit de ventilation d’Avrieux près de Modane (quatre cheminées de 500 mètres de profondeur qui permettront de ventiler le tunnel de base).

Il y a d’abord les trois galeries de reconnaissance creusées à Saint-Martin-La-Porte, la Praz, et Villarodin-Bourget. Ces galeries, qui font entre 2,5 et 4 kilomètres de longueur, sont prévues pour servir d’accès de sécurité quand le tunnel ferroviaire sera en fonctionnement. Entre le bout de la galerie de Saint-Martin-La-Porte et le bout de la galerie de La Praz, le percement du tunnel international a commencé sur une dizaine de kilomètres. Il a donné du mal aux ouvriers compte tenu de la nature géologique de la roche. Il reste 47 kilomètres de tunnel à creuser.

A Avrieux, le chantier consiste à construire les puits de ventilation du tunnel de base © AFP - Marco Bertorello

Objectif : un tunnel terminé en 2032

Le gros du percement doit démarrer l’année prochaine. Les entreprises attendent l’arrivée du premier tunnelier. Il est en cours de construction en Allemagne. Au cœur du chantier, ce sont sept tunneliers qui entreront en action au même moment sous les Alpes. Objectif : un tunnel terminé en 2032.

L’entrée du futur tunnel, à Saint-Julien-Montdenis a aussi commencé à être percée en décembre dernier. Il y a aussi tous les travaux annexes pour sécuriser un ouvrage qui va modifier le terrain : travaux de terrassement, purge de la falaise, réalisation de bassins de décantation des eaux, d’une zone d’enrochement au bord de l’Arc.

3D - Mont Cenis Base Tunnel construction sites

1.200 employés sur les chantiers

Selon TELT, l’entreprise en charge de tous les travaux du tunnel, 1.200 employés sont déployés sur tous ces chantiers en ce moment côté français et italien. Même si c’est avant tout côté français que les choses bougent le plus. Coté italien, seule la galerie de reconnaissance de la Madallena à Chiomonte a été percée sur 7 kilomètres. TELT qui annonce que 6 milliards d’euros ont déjà été "engagés", dont 25% par la France, soit 1 milliard 650 millions d’euros.

Dans le dernier calendrier, le tunnel du Lyon-Turin doit ouvrir en 2032. Mais on ne sait toujours pas où passera la ligne entre Lyon et l'entrée du tunnel international après la gare de Saint-Jean-de-Maurienne. Le ministre des transports vient de faire savoir que l'Etat était prêt à mettre trois milliards d'euros pour financer les accès. Il attend désormais l'engagement des collectivités locales et notamment de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur du même montant.

