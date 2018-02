La nouvelle ligne de frêt ferroviaire de 140 km prévue entre Lyon et l'entrée du futur tunnel international du Lyon-Turin à Saint-Jean-de-Maurienne peut attendre 2038. C'est ce que préconise les experts et les élus dans leur rapport rendu hier. Pourtant l'entrée en service du tunnel de 57 km est prévue en 2029. Ce qui signifie que le tunnel, une fois terminé, ne pourrait pas être exploité avant une dizaine d'années.

C'est ce que préconise le Conseil d'Orientation des Infrastructures. Ce groupe d'experts et d'élus a remis sont rapport à la ministre des Transports ce jeudi 1er février sur les routes et les voies ferrées que l'Etat devrait financer en priorité dans les vingt prochaines années. Et ces accès au Lyon-Turin ne sont pas du tout prioritaires.

Que vont dire nos amis Italiens, s'interroge la député LR de Maurienne

Un tunnel pour rien donc, pendant près de dix ans. La députée LR de Maurienne, Emilie Bonnivard se dit choquée que les auteurs du rapport ne tiennent pas compte des problèmes d'environnement dans les Alpes. "La seule et unique raison dans le rapport _(NDRL: de la proposition de repousser les travaux des accès au tunnel), c'est que le trafic actuel routier et ferroviaire ne justifie pas qu'on le fasse_. Cela signifie que toutes les problématiques sur la sécurité du trafic routier et la pollution de l'air, le rapport n'en fait pas mention. C'est vraiment méprisant pour les habitants des Savoie et de toutes les Alpes jusqu'au Littoral ", dit l'élue qui voit là un renoncement du gouvernement au report modal.

Emilie Bonnivard rappelle que dans le plan de financement du tunnel international du Lyon-Turin, l'Italie a accepté de mettre une part plus importante que la France, parce que justement la France doit financer des accès plus coûteux de son côté. "Que vont dire nos amis italiens", s'interroge la députée.

Les accès, conçus il y a dix ans, ne sont pas réalistes, pour le président de Grand Chambéry

Le président LR de Grand Chambéry n'est pas surpris par ce rapport. Pour Xavier Dullin, le problème est initial: "On a engagé un tunnel de base, mais les accès ne sont absolument pas réalistes au regard des finances publiques, dit Xavier Dullin. Ils ont été forgés il y a plus de dix ans. La réalité c'est que ces accès coûtent dix milliards d'euros, le gouvernement n'a pas cette somme. C'est donc un programme minimum qui est prévu". Le rapport propose d'améliorer la ligne de fret existante entre Dijon et Modane. Avec le risque, souligne Xavier Dullin, de voir les wagons de fret augmenter sur les bords du Lac du Bourget (la ligne passe par Ambérieu), y compris le transport des matières dangereuses, et de voir aussi le nombre de camions en hausse dans la traversée de Chambéry.

De leurs côtés les opposants sont satisfaits de voir reconnus leur argument principal, à savoir, le volume actuel de fret entre la France et l'Italie ne justifie pas la mise en service du Lyon-Turin ferroviaire.