M35 : des caméras positionnées sur l'autoroute pour évaluer le système des "voies réservées"

Depuis l'ouverture du Grand Contournement Ouest de Strasbourg en décembre dernier, de nouvelles règles sont en vigueur sur la M35. L'Eurométropole de Strasbourg installent en ce moment même des caméras pour évaluer ce nouveau dispositif.

Pas de verbalisation

Depuis le 17 décembre 2021, un système de voies réservées aux heures de pointe en semaine (de 6h à 10h puis de 16h à 19h) a été mis en place sur la M35. Les automobilistes en covoiturage à deux personnes ou plus, les transports en commun et les taxis sont, sur cette période, les seules à pouvoir emprunter la voie de gauche et à rouler à 90 km/h (contre 70 km/h).

Face aux errements du dispositif pour ces débuts, l'Eurométropole a donc positionné des caméras "dont le but est d’analyser le nombre de personne à l’avant des véhicules empruntant les voies réservées", sur la M35 (secteur sud hauteur Vigie et secteur nord hauteur Souffelweyersheim).

Dans son communiqué, elle précise que le dispositif "s’inscrit exclusivement dans une démarche d’évaluation de l’usage des voies réservées et non de verbalisation."