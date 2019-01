Les 80 km/heure: que le gouvernement assume, déclare le président du département d'Indre-et-Loire!

80 ou 90 km/heure. Bientôt, les maires et les départements pourraient peut-être décider eux-mêmes, avec les préfets, des limitations de vitesse sur leur territoire. Emmanuel Macron a en tout cas entrouvert la porte en ouvrant le grand débat national mardi. Pour lui, les 80 km/heure pourraient être mis en oeuvre localement à condition que ce soit fait de manière pragmatique et intelligente. Ce revirement n'est pas du tout du goût du président du conseil départemental Jean-Gérard Paumier encore furieux du manque de concertation initial du gouvernement avec les élus locaux.

Le premier ministre a annoncé la mise en place des 80 km/heure le printemps dernier sans aucune concertation des territoires. La Touraine attend toujours le remboursement par l'Etat de l'avance des 37 000 euros des frais de panneaux de signalisation. Et maintenant, on nous annonce un assouplissement possible de la mise en oeuvre des limitations de vitesse toujours sans concertation. De plus, je m'interroge sur la lisibilité de cette mesure parce que localement comment va-t-on faire pour faire cohabiter les 50, 70, 80 et 90 km/heure? Ce n'est pas aux départements de supporter çà. C'est au gouvernement de prendre ses responsabilités de pouvoir régalien!-Jean-Gérard Paumier, président du conseil départemental d'Indre-et-Loire