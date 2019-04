29 touristes allemands tués dans un accident de car sur l'île portugaise de Madère

Un car transportant une cinquantaine de passagers et qui circulait au niveau de la commune de Santa Cruz sur l'île portugaise de Madère a fait une sortie de route et est tombé de plusieurs mètres en contrebas. Le bilan est lourd, 29 ressortissants allemands sont morts.

Le car a fait plusieurs tonneaux et chuté de plusieurs mètres avant de s'écraser sur une habitation

L'Allemagne est en deuil ce jeudi matin. Au moins 29 touristes allemands ont été tués sur l’île de Madère dans un accident d'autocar hier en fin de journée.

Il est à peu près 18h30 ce mercredi, le car circule alors sur la commune de Santa Cruz, sur la partie est de l’île et transporte une cinquantaine de passagers. Le véhicule fait plusieurs tonneaux, tombe de plusieurs mètres en contrebas avant de venir s'écraser sur une habitation bâtie à flanc de colline. Le bilan humain est très lourd, 18 femmes 11 hommes sont morts lors de cet accident. Les victimes sont âgées en moyenne de 40 à 50 ans.

Les circonstances de l'accident encore inconnues

On ne sait pas encore pourquoi le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Le chauffeur a t-il fait un malaise ? Les freins ont -il lâchés ? L'enquête va devoir déterminer ce qu'il s’est précisément passé. Selon, le vice-président du gouvernement régional le car accidenté avait cinq ans et '"apparemment tout allait bien" dit-il.

Cet accident est un véritable choc pour cette petite île de 270 000 habitants. En 2017, l'archipel constitué de deux îles principales a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs étrangers, principalement des Britanniques et des Allemands, tous attirés par les paysages volcaniques et le climat doux de cette île que l'on appelle " la perle de l'atlantique."