Mai à vélo : "Le sentiment d'insécurité est le premier frein à l'usage du vélo", selon le président de l'ADAV

L'opération est largement relayée ces jours-ci par la Métropole européenne de Lille (MEL) : en ce moi de mai, plusieurs défis et épreuves sont organisés pour promouvoir et développer la pratique du vélo. Mais pour participer à ce "challenge" et se mettre définitivement au vélo, encore faut-il se sentir en sécurité.

La MEL bonne élève ?

"Le sentiment d'insécurité est le premier frein à l'usage du vélo", rappelle ce mercredi Yannick Paillard, président de l'Association Droit au Vélo (ADAV), une association présente à Lille mais également implantée partout dans le Nord et le Pas-de-Calais.

"Il faut éliminer le danger", poursuit Yannick Paillard, qui prône pour cela "l'apaisement de la circulation automobile" : renvoyer les voitures sur les grands axes pour réserver les axes plus petit aux vélos. Le président de l'ADAV, invité ce mercredi du 6-9 de France Bleu Nord , plaide aussi pour que les pistes cyclables soient systématiquement séparées par une bordure des voies automobiles.

La MEL souligne que ses investissements pour le vélo d'ici 2026 s'élèvent à 100 millions d'euros, soit 17 euros par habitant en moyenne. "17 euros c'est ce que l'on retrouve dans les grandes villes ailleurs en France, mais je pense qu'il faudrait tripler les budgets au prochain mandat pour faire quelque chose de convenable", explique Yannick Paillard, qui estime que d'autres villes de la région, comme Cambrai, sont plus à la traîne sur ces questions.