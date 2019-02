Mais à quoi servent les grosses barrières vertes à l'entrée du plateau des Couleures à Valence ?

Valence, France

C'est une nouveauté qui n'est passée inaperçus pour les milliers d'automobilistes qui passent par le plateau des Couleures chaque jour à Valence. La semaine dernière, (du 11 au 15 février), l'agglo Valence-Romans a installé ces barrières qui seront déployées en cas d'inondation. Elles serviront à bloquer l'avenue de Romans, c'est une demande de l'Etat et la ville de Valence a préféré ne prendre aucun risque.

"Nous avons identifié les zones qui pouvaient être dangereuses, il s'agit de protéger les riverains et les véhicules. _Le risque existe, il s'est déjà produit mais la récurrence est très éloignée, on estime qu'il y a une crue tous les 25 ans_, on est vraiment dans une démarche de prévention", dit Laurent Monnet, adjoint à la Ville de Valence en charge de la voirie et la circulation.

5000 véhicules par jour

Si la ville de Valence a choisi l'avenue de Romans c'est à cause de la proximité du ruisseau La Barberolle mais aussi parce que l'axe est très passant : 5000 véhicules par jour. Pour la municipalité ça aurait été inacceptable de prendre ce risque, en cas de crue la ville sera prête.

"On est tous prompt à se poser des question, pourquoi, est-ce que c'était bien utile, et puis le jour ou un risque se produit, on se dit mais comment se fait-il que ce n'était pas prévu ? On connait cette zone, on sait qu'il y a un ruisseau. On a fait le choix de préserver", conclut Laurent Monnet.