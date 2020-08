Mais pourquoi y a-t-il autant de bouchons sur l'axe routier Vannes-Lorient ?

Si vous roulez régulièrement près de Lorient et Vannes (Morbihan), ils ne vous ont pas échappés. Les bouchons sont incontournables aux heures de pointe, matin et soir. Un phénomène accentué en été sur cette route N 165.

Attendez-vous à rouler au pas ce week-end avec le nouveau chassé-croisé des vacanciers. Des bouchons fréquents en été. C'est notamment le cas dans le Morbihan, sur la nationale 165 entre Vannes et Lorient. Il faut parfois une heure pour traverser chaque ville, et ce, toute l'année. "Il y a déjà du trafic en hiver, mais l'été ça explose avec l'afflux de touristes", affirme Adil Mezzoug, adjoint au chef de district de Vannes à la Direction départementale des routes Ouest. On passe notamment de 25.000 véhicules par jour dans le secteur de Vannes en hiver contre 50.000 en été. Pour Lorient, on passe de 50.000 à 75.000.

Pourquoi ça coince, même en hiver ? "Il faut savoir que la voie express supporte un trafic de 3.000 voitures par heure et, au-delà, ça bouchonne. Or, il y a plutôt entre 4.000 et 5.000 véhicules", explique l'adjoint de la Dir Ouest au service des routes. La route est notamment saturée aux heures de pointe : le matin entre 8H et 9H, et le soir de 16H à 19H.

Certains usagers changent d'itinéraire

Les usagers de la N 165 s'agacent de la situation. Une catastrophe pour Christine : "Sur la voie Lorient-Hennebont, c'est affolant. J'ai dû changer d'itinéraire en sortant du travail pour éviter ces bouchons." Ce n'est d'ailleurs pas la seule. "Je prends les petites routes", confie Mickaël, qui travaille lui aussi à Lorient.

A Vannes, le constat est le même. Il faut s'organiser pour ne pas perdre trop de temps. C'est le cas de Wendy, aide à domicile : "Le soir je mets plus de 30 minutes pour rentrer, alors que mon trajet devrait durer 5 ou 6 minutes." Son compagnon Jérémy, lui, est également concerné par les bouchons dans son travail. "Je travaille dans le commerce et je reçois souvent des appels de clients qui me préviennent de leur retard au rendez-vous à cause du trafic. Ce n'est pas toujours simple", souffle-t-il.

Projet de travaux pour fluidifier le trafic

Des travaux devraient être lancés au niveau de l'échangeur du Liziec près de Vannes, pour fluidifier le trafic. "Cela permettra de réduire les bouchons parce que le problème de cet échangeur, c'est que les usagers en provenance de Rennes sont obligés d'utiliser l'échangeur pour aller vers Lorient", indique Adil Messoug. Ces travaux sont pour l'instant encore à l'état de projet et en attente de financement.

Le trafic important de cet axe Vannes-Lorient sur la N 165 occasionne également de nombreux accidents. Environ 500 par an.