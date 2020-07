Make Limoges great again : reprise des vols vers l'Angleterre à l'aéroport de Bellegarde

L'aéroport de Limoges redécolle progressivement,après la reprise, mi-juin, des lignes Limoges-Lyon et Limoges-Orly, depuis ce mercredi 1er juillet, ce sont les avions de la compagnie aérienne Ryanair qui sont à nouveau en piste.

Pour l'heure, trois rotations par semaine sont assurées vers Londres-Stansted, et ce tout au long du mois de juillet. Ce mercredi, le premier avion en provenance de la capitale britannique, avec à son bord 130 passagers, a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Limoges.

It's a big moment !

A la sortie de l'aérogare ce mercredi, ils étaient nombreux à attendre leurs enfants ou petits-enfants. La reprise de cette liaison avec l'Angleterre est synonyme pour eux de retrouvailles tant attendues. "It's a big moment!" lâche, émue, Karen. Cette anglaise, installée à Limoges, vient tout juste d'embrasser sa fille après sept mois de séparation. Un peu plus loin, c'est un fils qui retrouve sa mère. "Je vis et travaille à Londres et cela fait quatre mois que je n'ai pas vu ma famille, donc, là, ça va faire du bien" confie Mathieu, Limougeaud d'origine.

La compagnie aérienne Ryanair va reprendre progressivement son programme de vols. Au mois d'août, les rotations avec Londres passeront à cinq par semaine, contre trois au moins de juillet.