Un mal-voyant béarnais met 7h pour faire Bordeaux - Orthez après une erreur de la SNCF

Antonio Figueiredo prend régulièrement le train à Bordeaux pour rendre visite à sa famille à Mourenx. A la gare Saint-Jean de Bordeaux le 4 août dernier, le service d'accompagnement des voyageurs de la SNCF lui a fait prendre le train pour Paris !

Le voyage d'Antonio Figueiredo devait durer moins de 2h. Son périple en train devait couvrir moins de 200km. Finalement, le quadragénaire a mis 7h et a parcouru plus de 1 200km pour aller rendre visite à sa famille.

Le témoignage d'Antonio après son périple en train Copier

Originaire de Mourenx, mal-voyant, Antonio Figueiredo, 47 ans, a longtemps travaillé à Orthez avant de déménager sur Bordeaux il y a quelques années. Depuis, il effectue souvent le trajet entre Bordeaux et Orthez en train pour rejoindre ses parents et ses sœurs.

Guillaume Pepy lui a téléphoné ce lundi

Le 4 août dernier, alors qu'il devait prendre le train en tout début d'après-midi, le service "Accès Plus" qui gère les personnes souffrant d'un handicap l'a fait monter dans le mauvais train. Un TGV en direction de Paris-Montparnasse, sans arrêt. Antonio prévient les passagers puis les contrôleurs du train qui alertent le service. A Paris, on lui remet un nouveau billet gratuit et un repas. Il repart dans l'après-midi et arrive finalement à Orthez vers 20h.

Son trajet de retour le lundi suivant s'est bien passé. Le chef de gare ayant été mis au courant de l'incident. Antonio Figueiredo a écrit à la SNCF pour demander le remboursement intégral de son voyage (l'aller-retour entre Bordeaux et Orthez). Il a reçu lundi 14 août un appel de Guillaume Pepy. Le directeur de la SNCF lui a promis de s'occuper personnellement de son dossier.