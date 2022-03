Malfaçons sur la ligne A du tramway : la métropole d'Orléans déboutée une nouvelle fois

Ce bras de fer devant la justice a démarré en 2010 lorsque la métropole d'Orléans découvre un affaissement des rails à plusieurs endroits entre le Zénith d'Orléans et l'arrêt Victor Hugo, à Olivet. Des études plus poussées montrent que les rails se fissurent par endroits et que plusieurs selles, accroches de rail, sur la plate-forme sont en train de se briser. "C'est ce qui arrive généralement au bout de 30 ans mais là, on n'était seulement 10 ans après la mise en service de la ligne" explique l'ancien président de la collectivité, Charles-Eric Lemaignen.

La Métropole a fait 12 millions de travaux suite à ces malfaçons

Pour éviter un accident, type déraillement, la métropole d'Orléans a alors réalisé 12 millions d'euros de travaux sur 3 ans pour régler ces malfaçons. " Un coût important" pour la métropole qui a donc décidé en 2010 de se retourner contre deux sociétés qui avaient travaillé sur la ligne A du tramway : Systra, un groupe d'ingénierie, spécialisée dans les infrastructures ferroviaires et l'entreprise TSO, qui avait posé les rails.

Les entreprises ont -elles trompé la collectivité sur la qualité des rails ?

Seulement en 2010, la métropole n'était plus couvert par le délai de la garantie décennale et ne pouvait donc pas réclamer de dédommagements. Elle a alors tenté de prouver que les deux entreprises "avaient délibérément trompé la collectivité " sur la qualité du matériel installé. Selon la métropole, les deux avaient homologué et posé des accroches malgré deux essais non concluants en laboratoire.

Pas de faute intentionnelle selon la justice

Dans son arrêt du 21 janvier 2022, la Cour administrative d'appel de Nantes reconnait que " les choix et l'installation de telles selles ..sont susceptibles de constituer des fautes". Mais, elle exclut toute "fraude délibérée" et donc des dédommagements. La Métropole ne touchera donc pas les 13 millions d'euros réclamés.

Dans un communiqué à la presse, envoyé ce jeudi , Orléans Métropole se dit " satisfaite de voir reconnue la faute des mis en cause mais regrette que la cour n’ait pas reconnu l’intentionnalité". Et , au regard de l’argumentation du jugement, la collectivité renonce à se pourvoir en cassation.