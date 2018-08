Bouches-du-Rhône, France

Dans les Bouches-du-Rhône les pics de pollution se suivent et ressemblent. Les autorités ont déclenché 16 fois l'alerte de niveau 1, avec pour principale conséquence une vitesse abaissée de 20 KM/H sur les routes et autoroutes. Des mesures qui ne sont pas toujours comprises, et très peu respectées.

"Moi je respecte les limitations" assure Martine, "mais sur la route c'est pas facile, je me fais klaxonner et on me colle sans arrêt, ils n'ont qu'à mettre des ailes à leur voiture et passer par dessus". Cette habitante de Marignane est concernée par la pollution : "Il faut limiter la vitesse, on voit le nuage de pollution et on a du mal à respirer, si on ne fais rien, quelle planète va-t-on laisser à nos enfants ?".

"J'ai roulé à 70, je me suis fais peur (Guillaume, conducteur d'Aix en Provence)

Pour Saïd même constat : "Je respecte les limitations, j'ai mis 1H45 pour faire Toulon-Plan de Campagne, mais sur la route je suis quasiment le seul. Les gens, une fois dans leur voiture, ils sont seuls au monde et l'environnement ils s'en foutent. Il faudra du temps avant de changer les mentalités."

Guillaume confirme : "j'ai roulé à 70 KM/H sur l'A51 entre Aix et Marseille, je me suis fais peur, les autres arrivent à bien plus de 90 KM/H, j'ai du accélérer".

"Pourquoi toujours nous ?" (Jérémy, automobiliste marseillais)

Parmi les nombreux réfractaires il y a Jérémy : 20 kilomètres/heure de moins ça ne change rien, et les Rafales qui volent sans raison ? et les usines, on en parle ? pourquoi toujours nous ?" se demande le jeune homme qui avoue ne rien changer à ses habitudes de conduite même en cas de pollution à l'ozone.

Du côté des autorités on a promis des contrôles renforcés pour faire respecter les limitations de vitesse lors de ces épisodes de pollution.