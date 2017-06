Malgré l’interdiction les cyclistes empruntent le col du Chat

Depuis 18 avril, le tunnel du Chat est fermé en raison d’importants travaux et le trafic est reporté sur le col du Chat. Alors que les cyclistes sont interdits de circuler sur cette petite route, certains l’empruntent quand même, à leurs risques et périls.

Les travaux de rénovation du tunnel du Chat, qui relie l'Avant-pays savoyard à Aix-les bains et au bassin chambérien, entraînent sa fermeture jusqu'au mois de novembre. Toute la circulation est ainsi déviée par le col du Chat.

Des dizaines de cyclistes chaque jour

Les cyclistes empruntent le col du Chat malgré l'interdiction : Reportage Copier

Le col du Chat, c'est sept kilomètres de montée, une petite route tortueuse composée de virages en épingles. Avec l’arrivée des beaux jours, la circulation est de plus en plus dense sur cet axe, qui n’est pas dimensionné pour accueillir autant de véhicules. Et la grosse difficulté est que certains cyclistes empruntent le col malgré l’interdiction. Jean-Marc Drivet est maire de Bourdeau, la commune qui se trouve au pied du col. Il trouve cela regrettable : "c’est vraiment une question de sécurité, les cyclistes qui frôlent l’accident en empruntant le col vont forcément regretter d’être montés".

Le gendarmes appellent les cyclistes à se raisonner

Pour le lieutenant Sébastien Brunet numéro deux de l'escadron départemental de la sécurité routière en Savoie, il faut que les cyclistes se raisonnent une bonne fois pour toutes:" Pour l’instant il n’y a pas eu d’accident mais vu le flux de circulation ,cela pourrait arriver ! il faut vraiment que les cyclistes soient raisonnables le temps des travaux et aillent sur d’autres cols". Et en plus d'être dangereux, cela peut aussi coûter cher aux cyclistes, jusqu'à 90 euros d'amende, s'ils empruntent le col. Le tunnel du chat doit rouvrir en novembre.