Malgré la crise, Bordeaux Métropole lance l'extension du tram A jusqu'à l'aéroport

Les travaux d'extension de la ligne A démarrent ce lundi 25 janvier et vont durer 1 an et demi

"Les études lancées par la Métropole sont très claires " assure Alain Anziani, son président, "ce sont près de 6 500 personnes qui emprunteront chaque jour cette future portion du tram A". Ce dernier se veut même encore plus optimiste: "Si l'on compte les entreprises, je suis sûr que ce sera beaucoup plus". Le ton est donc résolument optimiste alors que débutent ce lundi matin les travaux d'extension de cette ligne A à Mérignac. En créant une fourche à partir de la station Quatre-Chemins, ce sont ainsi 5 nouvelles stations sur 5 km qui sortiront de terre au cœur de la zone commerciale Mérignac Soleil, avec comme terminus l'aéroport à l'horizon 2022. Un projet voté à l'unanimité en conseil de Bordeaux Métropole en 2014. Alors que la crise sanitaire n'avait pas encore totalement rebattu les cartes.

Une extension du monde d'avant?

En prônant une liaison rapide vers la plus grosse zone commerciale de l'agglomération bordelaise et vers l'aéroport, l'extension de cette ligne A apparaît désormais quelque peu en décalage par rapport aux nouvelles aspirations des consommateurs dont tous les sondages affirment qu'ils veulent désormais consommer local près de chez eux et prendre l'avion le moins possible pour leurs déplacements.

"Ce n'est pas incompatible!" assure Alain Anziani, fervent défenseur de l'aéroport se trouvant sur sa commune. " Il faut penser ce projet au délà de l'aéroport". En effet, cette extension s'accompagnera de la création d'un nouveau quartier baptisé Marne Soleil. L'idée du Président de la Métropole, c'est de créer des logements à coté des activités, afin dit-il de limiter l'effet navette matin et soir. "Et quand on sait que cette zone de Mérignac concentrent 30 000 emplois, l'intérêt de cette extension en terme de mobilité est indiscutable!". La Métropole veut également nouer le dialogue avec les grosses entreprises se trouvant dans ce secteur - comme la BNP, Thalès ou Carrefour - afin qu'elles incitent leurs propres salariés à prendre cette future ligne.

Vue de l'aéroport intégrant le futur tramway - @Signes Paysages

Avenue Kennedy intra-rocade - @Signes Paysages Groupement Artélia

Un an et demi de travaux et des compensations pour les entreprises impactées

Les travaux qui commencent ce lundi matin doivent durer un an et demi au minimum pour une mise en service en septembre 2022. "Ils entreront dans le dur en mars" explique Gérard Chaussez, l'adjoint aux Transports à Mérignac "avec un point d'orgue cet été". Etant donné la densité de cette zone, et l'intensité des déplacements en semaine et le weekend, les perturbations en terme de circulation seront très importantes sur les avenues de la Somme, Matosinhos et Kennedy. Des déviations seront mises en place pour les lignes de bus concernées et "des compensations financières seront versées aux commerces qui seront fortement impactés par ces travaux" promet-il.