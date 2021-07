Malgré la crise, la Britanny Ferries continue d'investir dans des bateaux plus propres

La compagnie maritime annonce la commande de deux nouveaux bateaux hybrides pour 220 millions d'euros avec l'appui des régions Bretagne et Normandie. Une nécessité économique et environnementale malgré la crise entraînée par le Brexit et la Covid selon la Brittany.

La Brittany Ferries continue d'investir pour renouveler sa flotte de navires, malgré le Brexit et la crise du coronavirus qui fait baisser le trafic passagers. Cet été, la compagnie s'attend d'ailleurs à ne transporter que 350 000 passagers contre 500 000 l'été dernier.

La compagnie a annoncé ce mardi la commande de deux nouveaux bateaux pour 220 millions d'euros, avec l'appui des régions Bretagne et Normandie.

Arrivées prévues en 2024 et 2025

Ils remplaceront les navires Bretagne et Normandie, qui font respectivement les liaisons Saint Malo/Portsmouth et Caen-Ouistreham/Portsmouth.

Leur arrivée est prévue pour 2024 et 2025, soit après l'arrivée des bateaux Salamanca et Santoña, déjà commandés et qui arriveront d'ici deux ans.

"Si on ne fait pas le choix d'investir aujourd'hui on devra faire le choix en 2024 et 2025 de réduire sensiblement notre capacité de transport, parce qu'il y aura un impact des mesures environnementales souhaitées sur notre activité. " - Jean-Marc Roué, président de la Brittany Ferries

Bateaux plus grands mais moins polluants

Ces nouveaux navires seront plus grands, pour embarquer plus de passagers. Et ce sont des bateaux hybrides. Ils seront propulsés par des moteurs au gaz naturel liquéfié, et ils seront aussi équipés de batterie et de moteurs électriques. Une première sur le trafic transmanche.

Ce système "hybride optimisé" doit permettre à terme de réduire la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre des bateaux de 10 à 20%.