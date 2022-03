Malgré la levée du mouvement national, des transporteurs routiers mobilisés à Dourges et Lesquin lundi

Les organisations syndicales ont levé le mouvement, mais la base veut maintenir la mobilisation aujourd'hui. Des transporteurs routiers mettent en place des barrages filtrants, ce lundi, au Centre régional des transports (CRT) de Lesquin, dans la métropole lilloise à partir de 6 heures, et à la plateforme multimodale de Dourges, près de Lens, dès 5 heures. Leur objectif : qu'aucun camion ne puisse entrer ou sortir de ces zones industrielles. Les automobilistes subiront sans doute aussi les conséquences de ces blocages, sur les autoroutes A1 et A23

Ces patrons de petites et moyennes entreprises de transports estiment insuffisantes les annonces faites vendredi par le gouvernement pour faire face à la hausse des carburants : une enveloppe de 400 millions d'euros, c'est à dire une aide financière directe, de 200 à 1.300 euros par véhicule, qui sera "versée rapidement". Une mesure qui complète le plan de résilience, qui prévoit une baisse de 15 centimes par litre de gazole.

On préfère mourir debout plutôt qu'à genoux

Christophe Caron dirige une entreprise de transports de 15 salariés à Monchy-le-Preux, près d'Arras, il a créé le groupement France TPE Transport, une association nationale de petits transporteurs, dont la revendication principale est la baisse du gazole à un euro hors-taxe le litre. Pour lui, les mesures gouvernementales ne sont pas à la hauteur de la catastrophe en cours : "il y a plein de sociétés qui sont déjà en train de déposer le bilan, d'autres ne font plus le plein des camions. Mais le gazole pour les poids-lourds, c'est comme le sang du corps humain : si on n'en a plus, on est mort ! Et on préfère mourir debout plutôt qu'à genoux".