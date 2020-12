Malgré le retard, la troisième ligne de métro ne coûtera pas plus cher promet le président de Tisséo

A cause de la crise sanitaire, il faudra atteindre 2028 pour avoir la troisième ligne de métro. C'est une nouvelle conséquence du coronavirus sur notre vie quotidienne. Le chantier entre Labège et Colomiers aura 3 ans de retard. Jean Luc Moudenc a annoncé en ce début de semaine une mise en service en 2028 au lieu de 2025. Et Jean-Miche Lattes insiste sur l'importance malgrès tout de cet investissement. "Toulouse a besoin d’une grande liaison sur ces pôles économiques. La troisième ligne de métro c’est la liste de l’économie. Ce projet connecte cinq sites Airbus. Il va permettre à Toulouse de mieux rebondir après la crise sanitaire."

"La troisième ligne va permettre à Toulouse de mieux rebondir après la crise."

Et pas question d’écouter l’idée de l’opposition de de scinder le projet en deux dit Jean-Michel Lattes. "Ce serait une catastrophe. Il y aura encore plus de bouchons. Soit vous faites le pôle Est, soit vous faites le pôle Sud ? Labège d’un côté, Colomiers de l’autre, mais il y a des bouchons de deux côtés. On a choisi le volontarisme."

Et l'idée de Tisséo et de la collectivité c'est de développer en parallèle les autres modes de transports pour aider d'ici 2028 le quotidien des Toulousains. "Concrètement on va développer pendant ce temps là beaucoup de transport de proximité. Sur le mandat précédent, on a développé le réseau Linéo. Neuf lignes aujourd’hui et on va en rajouter. L’effet levier est considérable. Aujourd’hui on a une progression de 7 % en 2019, c’est unique en France. La ceinture sud va également être lancée avec au milieu le téléphérique. On a aussi les lignes rapide comme celles de Muret Toulouse qui va être actée ce jour. Le projet transport ce n’est pas seulement la troisième ligne de métro. C’est une ensemble qu’on appelle le projet de mobilité. On aura plus de 800 millions d’euros qui seront investis en dehors de la troisième ligne. "

Complémentarité avec le RER Toulousain

Quant au RER Toulousain, comme alternative au projet de troisième ligne de métro, le maire adjoint botte en touche. "C’est un projet qui est hors compétence Tisséo. Mais dans notre dispositif on y travaille tout de même. Dans la troisième ligne du métro, il y aura cinq gares. Ce n’est pas hasard. Il y a complémentarité parfaite entre le métro toulousain et le RER. Il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Le nœud ferroviaire ne pourra jamais de relier les cinq sites d’Airbus. Par contre il y a complémentarité parfaite entre l’étoile ferroviaire et le réseau toulousain. Nous pourrons dispatcher, de répartir les gens qui arrivent par le fer. Et le fer nous amène une population qui ne peut pas venir en métro. C’est le but d’avoir les deux. Nous notre besoin c’est de mettre en comptabilité le métro et fer." 2

Les dépenses étalées jusqu'en 2028

2,7 milliards d’euros sont nécessaires pour la construction de la troisième ligne. Toulouse espère toucher 200 millions d’euros de l’Etat malgré la crise sanitaire. "C’est au ministre des transports de trancher. L’état considère que c’est un très très bon projet. Un projet qui peut transformer les mobilités en étant décarbonné, écologique. Nous verrons à la rentrée de janvier, mais je pense que nous avons de très bonne chance de l’obtenir."

Et le président de Tisséo insiste. Ce n’est pas parce que les travaux seront plus longs qu’ils coûteront plus cher. "L’enjeu c’est d’étaler les dépenses. Il y aura une ingénierie moins tendue, moins serrée que le projet d’origine mais qui permettent d'étaler les dépenses. On avait le choix. Ou nous arrêtions tout ou nous prenions en compte les complexités financières nouvelles liées à la crise sanitaire."