Malgré les grèves, le trafic de l'aéroport de Toulouse en progression en 2023

L'aéroport de Toulouse-Blagnac vient de communiquer ses chiffres du premier trimestre 2023. La reprise se confirme avec un trafic plus fort qu'en 2022, et ce malgré de nombreux jours de grèves dans les compagnies et à la DGAC qui ont nécessité l'annulation en trois mois de 842 vols, l'équivalent de 74.000 passagers.

Le Maghreb booste le trafic aérien

Le trafic domestique recule et passe sous la barre des 50% à Blagnac à cause de la suppression de nombreux vols vers Paris. La capitale reste tout de même la première destination depuis l'aéroport toulousains devant Lyon et Lille pour les liaisons nationales. Le nombre de passagers entre Toulouse et Paris a baissé de 30% entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2023.

C'est le trafic international qui porte l'aéroport toulousain, grâce notamment au développement du low cost sur le Maghreb, RyanAir au Maroc en particulier. Alors que les vols internes et les vols européens n'ont toujours pas retrouvé leur dynamisme d'antan, la partie internationale hors Europe en forte croissance à Blagnac est même en très nette progression depuis le Covid (+32%).

Pour l'instant, la plateforme toulousaine a retrouvé 76,6% de son trafic record de 2019.