Malgré un redécollage timide, l'aéroport de Lesquin ne renonce pas à son projet d'agrandissement

C'est un redécollage à petite vitesse à l'aéroport de Lille-Lesquin. La crise sanitaire et le confinement ont mis tout le trafic aérien à l'arrêt. La reprise s'est faite progressivement depuis le mois de juin, mais le bilan de l'été est loin d'être encourageant : 30% du trafic habituel en juillet, 50% en août, et aujourd'hui seules 25 destinations sont desservies, contre 60 habituellement.

Trafic aérien essentiellement français

Ce sont les lignes internationales qui souffrent le plus : beaucoup n'ont pas du tout repris, et celles qui sont assurées ne sont remplies qu'à moitié. Signe encourageant : les destinations françaises sont très prisées, notamment vers le Sud de la France. Elles représentent aujourd'hui 80% des vols, alors qu'avant c'était plutôt 60% pour la France, 40% pour l'international.

Ce jeudi, sur le tableau des arrivées, une dizaine de vols seulement sont affichés pour la journée, contre une quarantaine avant la crise. Un avion se pose en provenance de Figari, en Corse, il est plein. Tous les passagers descendent bronzés mais masqués : "c'était très frustrant de ne pas pouvoir partir", assure Sylvie, "à part le masque, c'est super de pouvoir se déplacer à nouveau". Même sourire chez Stéphane et Annabelle : "ça permet d'aller chercher le soleil. Il ne faut pas en faire une phobie". Martine, elle, assure "faire attention. Mais on vit ! Sinon, ce n'est plus possible".

Dans le rouge

Cet été est donc synonyme de pertes financières pour l'aéroport de Lesquin, où la moitié des salariés est encore en chômage partiel. Mais Christophe Coulon, le président du syndicat mixte des aéroports de Lille et Merville reste confiant. Il promet que l'agrandissement de l'aéroport se fera, avec pour objectif de doubler le nombre de passagers en 20 ans : "en aucun cas ces pertes ne changent notre vision des choses. Il faut être pragmatique. Sur le long terme, je ne suis pas inquiet quant au succès de cet aéroport".

La fin du chantier est programmée pour fin 2023. Un débat public commencera le 12 octobre : les habitants seront invités à donner leur avis sur le projet.